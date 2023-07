Процентные ставки по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кредиты предоставляются в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии, заключенных в соответствии с приложением 1 к приказу Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381 «О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии» (по 30 января 2022 года включительно) или в соответствии с приказом Банка России от 31 января 2022 года № ОД-198 «О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене отдельных приказов Банка России» (с 31 января 2022 года) по процентной ставке, равной ключевой ставке, увеличенной на 1,75 процентного пункта.

