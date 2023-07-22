Об учете в индексах МосБиржи редомициляции эмитента Polymetal International plc

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с процедурой редомициляции эмитента Polymetal International plc (POLY) и временным прекращением торгов акциями компании в режиме T+ с 26 июля 2023 года в индексах МосБиржи в течение всего периода приостановки будут учитываться последние значения цен, определенные в день, предшествующий приостановке торгов. При расчете валютных индексов рублевая цена акций будет корректироваться на текущий валютный курс.





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