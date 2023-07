Минэкономразвития России поддержало создание ОЭЗ в Республике Марий Эл

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заявку на создание особой экономической зоны планируется подать в Минэкономразвития России в 2024 году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева.

На текущий момент регионом заключены соглашения с потенциальными инвесторами для реализации на территории г. Волжска и Волжского района, предполагаемой к созданию ОЭЗ инвестиционных проектов в сферах логистики, производства холодильного оборудования и бытовой химии.

В ходе встречи рассмотрели новые проекты потенциальных якорных резидентов, формирующих машиностроительный кластер с объемом инвестиций на 10 млрд рублей.

Участники встречи обсудили перспективные направления для развития региона. Максим Решетников в числе приоритетных отраслей назвал развитие промышленности, сельского хозяйства и речного туризма.

«Республика имеет выгодное географическое положение региона на побережье Волги и может стать центром речного туризма. Для этого региону важно активнее использовать существующие меры господдержки для строительства причальных стенок», – отметил министр.

Глава региона сообщил, что одним из драйверов экономического роста является реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Мероприятия программы направлены на стимулирование производства промышленной и сельскохозяйственной продукции благодаря предоставлению займов и возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов. За счет программы удалось создать 825 новых рабочих мест, привлечь 4,9 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

«Планируем развивать программу субсидирования, предоставления льготных займов – то, что необходимо для роста промышленного производства, увеличения количества рабочих мест, привлечения дополнительных инвестиций в нашу республику», – отметил Юрий Зайцев.

