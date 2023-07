Минэкономразвития России поддержало расширение ОЭЗ в Оренбургской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудили перспективы расширения особой экономической зоны «Оренбуржье» и реализацию межрегиональных туристских проектов. Заявку на расширение ОЭЗ планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году.

ОЭЗ «Оренбуржье» располагается в двух городах области – Оренбурге и Орске. Действующие и потенциальные резиденты займут 75% площади Оренбургской площадки (230 га из 307 га). Для наращивания потенциала особой экономической зоны необходимо дополнительно не менее 374 га прилегающей территории.

«Расширение ОЭЗ концептуально поддерживаем. Вместе с тем хотели бы видеть в этой работе более системный, кластерный подход, заключающийся в выделении приоритетных отраслей и концентрации смежных и связанных производственной кооперацией производств на одной территории», – подчеркнул министр.

«Сегодня в ОЭЗ зарегистрировано 6 резидентов. Объем заявленных инвестиций – 22,4 млрд рублей. В листе согласований – еще 7 компаний с плановым объемом инвестиций 7,8 млрд рублей. К концу 2025 года прогнозируем, что не менее 20 компаний получат статус резидента нашей ОЭЗ. Уже сейчас мы видим большой потенциал площадки, реализовать который сможем, увеличив площадь особой экономической зоны», – отметил Денис Паслер.

В ходе совещания договорились, что регион проработает вопрос направления средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ «Оренбуржье».

Также в ходе встречи обсудили вопросы развития соленых озер и строительства очистных сооружений в г. Соль-Илецке Оренбургской области.

