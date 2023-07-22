Изменения услуги Информация о нестандартных сделках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Publicado el 21 de julio de 2023 отчеты о нестандартных заявках и сделках в УФШ будут доставляться дополнительно в архиве с н аименованием вида:SIGNALS{отчетная в формате AAAAMMDD}.7z(naprim, SIGNALS20230720.7z)

Содержимое архива полностью идентично уже доставляемому архиву с наименованием в форме {код фир мы}_{YYYY}-{MM}-{DD}.7zДоставка архива со старым наименованием планируется к прекращению, о точной дате пр екращения будет объявлено дополнительно.

В настоящее время на Бирже осуществляется процесс изменения порядка расчета существенных отклон ений в соответствии с новыми Методическими рекомендациями Банка России. О реализации новой методики будет сообщено дополнительно.

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