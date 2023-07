В ТОР «Новоуральске» Свердловской области создадут порядка 700 новых рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

раницы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Новоуральск» в Свердловской области будут расширены. Это позволит реализовать несколько инвестиционных проектов, привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Увеличение площади ТОР «Новоуральск» поможет привлечь в регионы дополнительные инвестиции и создать порядка 700 рабочих мест. Все участки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, производственными и складскими помещениями», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, инвесторы заинтересованы в получении статуса резидента ТОР, который позволяет освободиться от уплаты налога на имущество и земельного налога сроком до 5 лет, а также дает возможности пользоваться пониженными налоговыми ставками на прибыль.

Один из инвестпроектов предполагает создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок.

Еще один инвестпроект – техническое перевооружение завода, где изготавливаются трамвайные кузова. Новое оборудование необходимо для продолжения выпуска как серийных вагонов, так и вагонов, которые производятся по индивидуальным заказам.

Термальный курорт на озере Таватуй – проект, также реализующийся в рамках ТОР «Новоуральск», по планам инвестора должен стать полноценным туристическим кластером. В его состав будут входить несколько рекреационных тематических блоков. Создание комплекса подразумевает реконструкцию бывшего санатория «Зелёный мыс».

