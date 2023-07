Банк России увеличит участие в уставном капитале оператора автоматизированной системы страхования (21.07.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России принял решение об увеличении участия в уставном капитале Акционерного общества «Национальная Страховая Информационная Система» (АО «НСИС») — оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.

Увеличение участия в уставном капитале АО «НСИС» позволит обеспечить финансирование затрат на развитие ИТ-системы АО «НСИС», обеспечивающей хранение всех сведений по договорам автострахования, а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI