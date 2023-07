Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых (21.07.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Инфляционное давление усиливается. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. При этом в июле инфляционные ожидания населения выросли. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы также увеличились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Несмотря на увеличение номинальных процентных ставок в отдельных сегментах финансового рынка, включая рынок ОФЗ, кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось в том числе за счет рыночного сегмента. Высокими темпами в последние месяцы росло и необеспеченное потребительское кредитование.

Экономическая активность. По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.

Сохраняется неоднородность тенденций в динамике экономической активности в отраслевом разрезе. Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни. В то же время рост выпуска в отраслях, ориентированных на экспорт, на текущем этапе в значительной мере сдерживается действием внешних торговых и финансовых ограничений.

Продолжается изменение структуры совокупного спроса. Все более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний спрос. Уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет как роста спроса государственного сектора, так и активизации потребительского спроса. При этом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в увеличение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций. Рост потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках.

Динамика внутреннего спроса способствует увеличению спроса на импорт. Рост импорта происходит в условиях снижения экспорта. Разнонаправленная динамика экспорта и импорта явилась основным фактором ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля.

Дальнейшие возможности роста производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением.

С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски существенно усилились.

На текущем этапе основным проинфляционным риском является нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это может произойти в случае сохранения повышенного спроса со стороны государственного сектора при дальнейшей активизации потребительского спроса. В этих условиях расширение внутреннего спроса будет значимо превышать возможности расширения выпуска. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. С учетом этого перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии.

Значимые проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 21 июля 2023 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

