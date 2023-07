21.07.2023 Kolejne udogodnienie dla podróżnych w systemie TAX FREE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe udogodnienie dla podróżnych, którzy korzystają z TAX FREE.

W aplikacji mobilnej mTAX FREE PL można utworzyć Unikalny Numer (UN) dokumentu tożsamości podróżnego, z którego można korzystać podczas zakupów.

Ponadto, m.in. w granicznych oddziałach celnych umieszczone zostały kody QR, które ułatwią podróżnym sprawdzenie statusu dokumentu TAX FREE.

Podróżny, który mieszka na stałe poza Unią Europejską, może otrzymać zwrot podatku VAT od towarów kupionych w Polsce, w punktach TAX FREE.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie ważne zmiany w TAX ​​FREE dla podróżnych, z którymi można zapoznać się na stronie granica.gov.pl/TaxFree. Od tego czasu systematycznie wprowadzane są kolejne udogodnienia w usłudze.

Pomocny Unikalny Numer (ONU)

Aby ograniczyć błędy w danych podróżnych korzystających z TAX FREE, które mogą być podstawą do odmowy potwierdzenia dokumentów TAX ​​FREE w oddziałach celnych granicznych, wprowadzono możliwość wykorzystania Unikalnego Numeru dokumentu to żsamości utworzonego w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL.

Gdy podróżny poda swój Unikalny Numer dokumentu tożsamości sprzedawcy, jego dane zostaną automatycznie sprawdzone z danymi podanymi w aplikacji mobilnej. Pozwoli a uniknąć m.in. błędów przy ręcznym wpisywaniu danych. Broma para ułatwienie zarówno dla podróżnych, jak i sprzedających.

Aby korzystać w pełni funkcjonalności, należy jednorazowo potwierdzić swoje konto przy odprawie TAX FREE na granicy. Autoryzacji dokonuje, na prośbę podróżnego, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej podczas odprawy.

QR kody dla podróżnych

Aby ułatwić podróżnym zarządzanie swoimi dokumentami TAX FREE, Ministerstwo Finansów umieściło kody QR do zeskanowania na urządzeniu mobilnym w:

granicznych oddziałach celnych,

miejscach obsługi dokumentów TAX ​​FREE dla podróżnych,

w okolicach granicznych/lotniskowych infokiosków i tablic ogłoszeń.

Po zeskanowaniu kodu QR podróżny przechodzi do strony internetowej TaxFree, gdzie po wpisaniu unikalnego numeru systemowego dokumentu TAX FREE (UNS) może na bieżąco sprawdzić status dokumentu TAX FREE oraz pobrać applikację mTAX FREE PL. Ułatwia ona dostęp do elektronicznej formy dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę i daje możliwość łatwego zarządzania swoimi dokumentami.

