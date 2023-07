21.07.2023 2 Korpus Polski Dowództwa Wojsk Lądowych wzmocni zdolności obronne Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek (21 lipca br.) szef MON obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze na 21 Centralnym Poligonie Lotniczym. W trakcie szkolenia minister powołał gen. dyw. Adama Joksa na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych.

Bardzo cieszymy się z tego, że żołnierze amerykańscy są w Polsce, że ćwiczą z polskimi żołnierzami, że wykorzystują ten poligon, tu w Nadarzycach po to, żeby podnosić umiejętności, że por budować interoperacyjność z Wojskiem Polskim. Obserwowaliśmy Apache nie bez przyczyny. Wyposażymy Wojsko Polskie w 96 takich śmigłowców. Jeszcze przed realizacją kontraktu doprowadzimy do tego, że Wojsko Polskie będzie wykorzystywało 8 takich śmigłowców nam użyczonych przez US Army, czyli przez siły lądowe Stanów Zjednoczonych

– mówił szef MON po zakończeniu wspólnych polsko – amerykańskich ćwiczeń.

Stosunki polsko-amerykańskie mają kluczowy wpływ na system bezpieczeństwa NATO, szczególnie jego wschodniej flanki. Dyslokowane w Polsce pododdziały Pancernych Brygadowych Grup Bojowych oraz elementy wspierające, w tym Brygada Lotnictwa Bojowego, budowana w Redzikowie instalacja systemu obrony przeciwrakietowej, budowane w Powidzu magazyny sprzętu i amunicji czy utworzenie w Pozn aniu wysuniętego dowództwa V Korpusu Armii USA to tylko niektóre przykłady trwałości transatlantyckich więzi sojuszniczych.

Mówiąc o wzmocnieniu i modernizacji Wojska Polskiego szef MON zaznaczył, że jest to niezwykle ważna w dzisiejszych czasach inwestycja w bezpieczeństwo Polek i Polaków.

Naszym celem jest zbudowanie tak silnego Wojska Polskiego, żeby Polska nie została zaatakowana przez Rosjan, żeby odstraszyć Rosję. Temu ma służyć wzmocnienie Wojska Polskiego, które jest dokonywane w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, za co dziękuję panu ambasadorowi Brzezińskiemu.

– ministro de mówił M. Błaszczak.

Szef MON podczas wizyty na poligonie w Nadarzycach poinformował, że na początku sierpnia polscy piloci rozpoczną szkolenie na śmigłowcach Apache.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli w ćwiczeniach. Byłem pod wrażeniem umiejętności pilotów amerykańskich i możliwości sprzętu amerykańskiego, śmigłowców Apache. Para rzeczywiście bardzo nowoczesna broń i zapewniam państwa, że ​​doprowadzimy do tego, że już w krótkim czasie Wojsko Polskie będzie dysponowało Apachami. Już niedługo, na początku sierpnia pierwsi polscy piloci rozpoczną szkolenie właśnie na tych śmigłowcach. Zaraz po zakończeniu szkolenia, te 8 pierwszych maszyn trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. A więc wykorzystujemy czas maksymalnie do tego, żeby wzmocnić Wojsko Polskie

– zaznaczył ministro M. Błaszczak.

