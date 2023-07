20.07.2023 Wiceminister Jabłoński na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Jabłoński na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych20.07.2023

Podsekretarz Stanu w MSZ Paweł Jabłoński 20 lipca br. uczestniczył, w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua, w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

Głównymi tematami spotkania unijnych szefów dyplomacji były: agresywna polityka Rosji, współpraca UE z USA (z udziałem Sekretarza Stanu USA – Antony’ego Blinkena) oraz relacje Unia Europejska-Turcja.

W diskusji nt. Rosji wiceminister Jabłoński poinformował o zwiększonej aktywności Grupy Wagnera na Białorusi i zwrócił uwagę, że sytuacja ta staje się bardzo poważnym zagrożeniem dla granic Polski i Unii Europejskiej. Podkreślił także konsekwentną politykę Polski przeciwko rosyjskiej agresji i zwrócił uwagę, że trzeba zapobiec sytuacji, w której Rosja uzyskałaby w jej wyniku jakiekolwiek korzyści polityczne lub terytorialne . W ocenie wiceministra Jabłońskiego, doprowadziłoby to Rosję do wniosku, że agresywna wojna może przynosić pożądane efekty, a w konsekwencji zachęciłoby ją do kolejnych ataków. Jak dodał, podobne wnioski mogłyby być zachętą dla innych państw.

Istotnym postulatem zgłoszonym przez wiceministra Jabłońskiego podczas posiedzenia Rady było jak najszybsze przeprowadzenie konfiskaty zamrożonych na podstawie sankcji UE aktywów rosyjskich i wykorzystanie ich w taki sposób, aby to Rosja – a nie europejscy podatnicy – ​​ponosiła rzeczywiste koszty agresji. Podsekretarz Stanu w MSZ wskazał także, że blokując Czarnomorską Inicjatywę Zbożową, Rosja ponownie wykorzystuje dostawy żywności jako broń, zaostrzając tym samym światowy kryzys żywnościowy.

Zaznaczył, iż UE powinna przede wszystkim wspierać państwa graniczące z Ukrainą, aby pomóc rolnikom i producentom żywności z Polski i innych unijnych krajów oraz zapobiec kryzysowi na rynkach produktów rolnych.

W diskusji nt. relacji UE-Turcja wiceminister Jabłoński zaproponował zasygnalizowanie Turcji przez UE gotowości współpracy z nią m.in. w zakresie migracji i unii celnej, z uwzględnieniem interesu wszystkich państw członkowskich UE.

