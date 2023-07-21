19.07.2023, 15-23 (español) ых рисков ценной бумаги KLSB (КалужскСК).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

19.07.2023 15:23

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 19.07.2023, 15-23 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 39.42) y dia de fiesta рыночных рисков (desde 47.4989 руб ., эквивалентно ставке 105.0 %) ценной бумаги KLSB (КалужскСК)

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