15 artículos de colección de artículos de 7,5 millones de artículos для обучающихся

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Заявки творческих научных коллективов (ТНК) на выполнение студенческого научного гранта в 2023 го ду были подготовлены в соответствии с актуальными и востребованными научными направлениями.

Наиболее популярным стало направление «ускорение принятия управленческих решений на базе моде лей, технологий и инструментов маркетинга» – по нему студенты ГУУ подготовили 6 проектов:

«Выявление маркетинговых трендов и их применение при продвижении компаний» (заявка ТНК под руков одством доцента кафедры рекламы и связей с общественностью канд. психол. наук Аржановой К.А.);

«Разработка методики оценки силы территориального бренда» (заявка подготовлена ​​ТНК под руководств ом доцента кафедры рекламы и связей с общественностью канд. психол. наук, доц. Довжик Г.В.);

«Маркетирование продуктов с использованием технологии искусственного интеллекта (заявка ТНК под рук оводством доцента кафедры банковского дела и предпринимательства к.э.н. Лариной О.И.);

«Разработка и внедрение высокотехнологичных решений по развитию научного волонтерства в образовател ьной среде вуза» (заявка ТНК под руководством доцента кафедры маркетинга услуг и бренд-менедж мента к.э.н. Силиной С.А.);

«Исследование целевой аудитории потребителей научно-технической информации: особенности построения эффективной коммуникации и методы формирования лояльности» а кафедры рекламы и связей с общественностью канд. психол. наук, доц. Тимохович А.Н.).

Ряд заявок был посвящен тематикам государственного управления и управления в реальном секторе экономики:

«Разработка методологических оснований совершенствования оценки трудовых ресурсов в топливно-энергет ическом комплексе» (заявка подготовлена ​​ТНК под руководством зав. кафедрой экономики и управлени я в топливно-энергетическом комплексе д.э.н., проф. Афанасьева В.Я.);

«Правовое обеспечение транспортной безопасности при использовании высокоавтоматизированных транспортн ых средств» (заявка ТНК под руководством зав. кафедрой публичного права и правового обеспечения управления к.ю.н., доц. Зубача А.В.);

«Разработка концепции формирования на территории Российской Федерации сети водородных кластеров» (зая вка ТНК под руководством профессора кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом ком плексе д.э.н. Линника В.Ю.);

«Исследование поведенческих мотивов автотуристов» равления транспортными комплексами к.э.н. Меренкова А.О.).

Proyectos relacionados con el modelo y la revisión:

«Научно-методическое обеспечение цифровизации высшего образования: состояние, проблемы, перспек тивы» (заявка ТНК под руководством доцента кафедры информационных систем к.э.н., доц. Белоусово © М.Н.);

«Современные технологии развития гражданско-патриотических инициатив российской студенческой молод ежи» (заявка ТНК под руководством доцента кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента к.п.н. Кокоревой Н.В.);

За resistencia, направленныor на реалализацию проектов в сере управлени esposa сиально-эконо horúlame.

«Разработка методики интегральной оценки гендерного неравенства в регионах Российской Федерации» (за явка ТНК под руководством доцента кафедры статистики к.э.н., доц. Долгих Е.А.);

Заявка «Исследование состояния культуры благополучия сотрудников в организациях и разработка рекомендаций по ее совершенствованию и развитию», (научная тематика – «управление персоналом»), подготовл енная под руководством зам. зав. кафедрой управления персоналом к.э.н. Лобачевой А.С.);

Проект ТНК под руководством профессора кафедры частного права д.ю.н., проф. Майоровой Е.И., посвященный оптимизации управления городскими лесами как определяющего фак тора комфортности городской среды (направление «формирование комфортной городской среды»).

Также в число победителей конкурса вошла заявка «Научный дайджест «Спутник университетской нау ки» (ТНК под руководством директора Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданског о общества к.э.н. Головина А.А.), соответствующая направлению «развитие новых творческих индустрий».

Получение грантов послужит формированию задела по актуальным тематикам и накоплению научного потенциала для проведения в дальнейшем прикладных исследований, способствует вовлечению в на уку активной молодежи и популяризации науки.

Fecha de publicación: 21.07.2023

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