Электронные визы смогут получить граждане 55 стран менее чем за неделю

аместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на Заседании Президента РФ с членами Правительства доложила о готовности к запуску механизма электронной визы с 1 августа. Электронная виза, разрешающая иностранцам пребывание в России на срок до 16 суток, будет доступна для граждан 55 государств.

«Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был определен ранее, 52 страны, добавить в него еще три страны – это Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», – сказала Татьяна Голикова.

Электронную визу (ЕЭВ) согласно распоряжению Правительства РФ смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до 6 календарных дней со дня подачи заявления.

Электронная виза будет оформляться через интернет для туристических поездок, гостевых или деловых визитов, участия в научных, культурных, спортивных или других мероприятиях. Документ оформляется дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ, для этого иностранцу необходимо подать заявление на специальном сайте МИД. ЕЭВ – однократная, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления.

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с коллегами из других ведомств проводит большую работу по въездному туризму. Запуск электронной визы позволит сделать въезд в Россию для иностранцев более удобным. По оценкам министерства, по итогам текущего года въездной турпоток может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном.

Минэкономразвития продолжит тесное взаимодействие с МИД России с целью совершенствования механизмов либерализации визового режима с приоритетными странами, а также создания комфортных условий для иностранных туристов.

