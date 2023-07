Финалистов всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества-2022» наградили в Казани

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов наградил победителей всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества-2022». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В условиях трансформации экономики и ее адаптации к новым реалиям, предприятия стремятся найти новые источники и инструменты развития. Рост конкурентоспособности производимой продукции зависит не только от выстраивания новых цепочек поставок и поиска рынков сбыта, но и от способности предприятий перейти на использование новых технологических решений. Успешность и скорость их внедрения зависит от эффективности системы обучения и адаптации работников компаний. Институт наставничества — один из наиболее эффективных инструментов для обеспечения кратко- и среднесрочной потребности компаний в кадрах», — отметил Мурат Керефов.

Первое место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» заняло муниципальное предприятие «Водоканал» города Ханты-Мансийск. «Казанский вертолетный завод» победил в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи». «Концерн «Калашников» Удмуртской Республики стал лидером в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении». А «Научно-исследовательский институт «Вектор» из Санкт-Петербурга получил статуэтку «Наставничество в области прорывных технологий».

Всего на конкурс было подано 295 заявок от организаций из 64 регионов страны. Участники представили системы по привлечению будущих сотрудников из колледжей и вузов, методы их погружения в работу предприятия, принципы обмена опытом между новыми сотрудниками и специалистами с большим стажем.

Награждение состоялось в ходе тематической сессии форума «Производительность 360», который проходит в Казани. Представители «Газпромнефти», «Алросы», «Агентсва развития навыков и профессий», «Росатома», VK обсудили развитие института наставничества.

