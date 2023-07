Список паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 21 июля 2023 года на рынке акций Московской биржи начинаются торги по БПИФ SBBY:

Тикер ISIN Фонд Валюта торгов Расписание торгов в Режиме основных торгов Т+* рубли доллары евро юани SBBY RU000A106J53 Первая – Облигации в юанях + + Полное

* – расписание проведения торгов установлено решением Биржи от 8 сентября 2022 года: https://www.moex.com/n51249/?nt=0 Таким образом общее количество паев, доступных для торгов на рынке акций Московской Биржи, составит 1 73 паевых инвестиционных фондов



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

