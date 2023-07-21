Список паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 21 июля 2023 года на рынке акций Московской биржи начинаются торги по БПИФ SBBY:
|Тикер
|ISIN
|Фонд
|Валюта торгов
|Расписание торгов в Режиме основных торгов Т+*
|рубли
|доллары
|евро
|юани
|SBBY
|RU000A106J53
|Первая – Облигации в юанях
|+
|+
|Полное
* – расписание проведения торгов установлено решением Биржи от 8 сентября 2022 года: https://www.moex.com/n51249/?nt=0 Таким образом общее количество паев, доступных для торгов на рынке акций Московской Биржи, составит 173 паевых инвестиционных фондов
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