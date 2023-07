Систему для поиска инвесторов малым технологическим компаниями запустят конца года – МЭР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый вице-премьер провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний. Представителям крупных российских инвесторов и руководителям деловых объединений страны в ходе совещания был представлен проект информационной системы «Реестр малых технологических компаний», разработку которой курирует Минэкономразвития России.

В информационной системе будут созданы условия для поиска инвестором подходящего стартапа, который сможет предложить наиболее оптимальное решение под цели бизнеса. В ней будут агрегироваться данные о всех малых технологических компаниях (стартапах) страны с возможностью поиска и фильтрации их проектов по ряду показателей, необходимых инвестору для принятия решения об инвестировании.

Андрей Белоусов отметил, что Реестр малых технологических компаний – необходимый инструмент для развития рынка венчурных инвестиций, популяризации сферы частного финансирования технологических проектов и поддержки инновационной деятельности в России. «В ближайшее время ожидается принятие закона о развитии малых технологических компаний в России. Согласно нему, все малые технологические компании будут внесены в специальный реестр, который станет основой для формирования адресных мер поддержки, включая поиск компаний для реализации программы «доращивания». Кроме того, платформа дает большие возможности для привлечения дополнительного частного финансирования на реализацию проектов. Поддержка стартапов – задача, которую поставил Президент. И сегодня у нас демонстрация информационной системы для тех, кто мог бы и хотел бы инвестировать в стартапы. Также мы пригласили деловые объединения, которые просим подключиться к этой работе», – сказал Первый вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, объем привлеченных частных инвестиций в малые технологические компании должен стать основным показателем эффективности Минэкономразвития и институтов развития в рамках обеспечения технологического суверенитета. Разрабатываемая информационная система будет ориентирована на широкий круг венчурных инвесторов.

Для стартапа попадание в Реестр будет означать автоматическое получение статуса «малой технологической компании», доступ к мерам государственной поддержки. А инвесторам будет сразу понятно, что компания добросовестная, прошла проверки и в нее можно инвестировать.

Инвестор сможет увидеть десятки ключевых агрегированных показателей по представленным в Реестре компаниям, их выручку, объем запрашиваемых и уже привлеченных инвестиций. Кроме того, для удобства инвесторов стартапы будут разбиты на группы по стадиям привлечения инвестиций. Это позволит быстрее найти интересующий стартап, используя фильтры или поисковую строку, а также вести список избранных.

Что касается стартапов, то для них в информационной системе будет собрана полная справочная информация об институтах развития и их мерах поддержки, а также, как и для инвесторов, созданы личные кабинеты, где они смогут мониторить запросы от инвесторов, проверять, как видят инвесторы информацию об их компаниях, проекте или продукте, изменять контактную информацию и подгружать дополнительные файлы-презентации.

По словам заместителя министра экономического развития Максима Колесникова «уже сейчас в Реестре представлены 8 800 компаний и 9 900 проектов. До конца года планируем увеличить число компаний в системе до 10 тысяч. Параллельно с этим мы собираем ретроспективные данные по организациям, которые получали поддержку до 2022 года. Эта информация является важным элементом достижения технологического суверенитета и укрепления экономики в целом».

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что информационная система может стать эффективной площадкой для привлечения инвестиций в технологическую сферу и в целом для решения задачи радикального повышения уровня инновационности российской экономики. «Есть ряд доработок, которые стоит внедрить на следующем этапе развития информационной системы, в частности, предусмотреть возможность заключения сделки между инвестором и стартапом. Уже сейчас это удобный механизм, в развитии и продвижении которого РСПП готов принять самое активное участие», — добавил он.

«Резидентами “Сколково” являются уже свыше 3,6 тыс. стартапов, к концу 2023 года их число приблизится к 4 тыс. “Витрина стартапов” для таких компаний — дополнительный инструмент привлечения инвесторов, в частности, бизнес-ангелов. Напомню, что физические лица, инвестирующие в участников проекта “Сколково”, могут возместить до 50 % вложений. Рассчитываю, что запускаемая платформа облегчит путь сколковских стартапов к инвесторам», — прокомментировал Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково.

«Инициатива объединить данные о малых технологических компаниях на одной платформе и обеспечить инвесторам возможность фильтровать проекты по различным параметрам выглядит перспективной. Раньше инвесторы пользовались такими инструментами как Питчбук, покрытие которых по российским стартапам было не глубоким. Сегодня растет спрос на инвестиции и партнерства с технологическими компаниями в России, которые помогают своими продуктовыми решениями закрывать вертикаль в определенной технологической нише и решать задачи большого клиента. Соответственно, растет спрос на аналитические инструменты по стартапам, особенно в период их активной редомициляции в Россию, из-за чего многие цепочки информации изменились. Sk Capital помогает находить и выстраивать инвестиционные партнерства с технологическими стартапами, поэтому аккумуляция всех на одной площадке, с нашей точки зрения, позволит более эффективно выстроить взаимосвязь между стартапами, крупными технологическими вертикалями и инвесторами и способствовать дальнейшему росту инновационной сферы в стране», – прокомментировал Владимир Сакович, Генеральный директор Sk Capital.

«ВЭБ активно участвует в разработке информационной системы и тестировании ее функционала. Система получилась интуитивно понятной, простой в использовании и в то же время насыщенной данными для поиска инвестиционных активов и их первичной оценки. В ситуации, когда из России ушли западные аналоги, Реестр позволяет инвесторам сфокусироваться на отечественных стартапах, обеспечивающих рост технологической независимости страны», – сказал директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Максим Дузь.

В свою очередь Алексей Репик, председатель «Деловой России» отметил, что «мы, безусловно, позитивно оцениваем инициативу создания нового механизма поддержки технологического предпринимательства в России. Надеемся, что этот механизм увеличит заинтересованность частных инвесторов в высокотехнологичных отраслях и существенно упростит доступ венчурных инвесторов к технологическим стартапам, что в конечном счете будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны. «Деловая Россия» имеет богатый опыт в инвестиционной поддержке стартапов, регулярно проводит на своей площадке встречи инвесторов и держателей проектов. Поэтому мы настроены на продуктивную работу с Минэкономразвития России, готовы делиться своими лучшими практиками в рамках наполнения портала».

В совещании также приняли участие исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, заместитель Председателя инвестклуба «Деловая Россия» Алексей Шатров, управляющий директор ПАО «Сбербанк» Наталья Магидей, директор ФРИИ Кирилл Варламов, исполнительный директор АНО «Платформа «НТИ» Андрей Силинг, представители организаций развития группы ВЭБ.РФ – Корпорации МСП, Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям.

