Системе общего образования нужны не только деньги, но и предохранитель от выгорания

В среднем преподаватели как государственных, так и частных школ трудятся 27 часов в неделю, что составляет 1,5 ставки. При этом 6,3% респондентов со стажем работы менее 5 лет считают, что сделали ошибку, став учителем, а еще 12,2% скорее согласны с ними. Эти и другие тенденции выявили сотрудники Института образования НИУ ВШЭ Анна Вавилова, Юлия Белова и Алексей Милованов — авторы исследования, представленного в очередном выпуске «Современной аналитики образования» (№69). Сборник посвящен правовому регулированию оплаты труда педагога в условиях ключевых нормативных изменений 2020–2022 годов.

В современных условиях многообразия карьерных траекторий, широкого диапазона внеурочных просветительских проектов, практик развивающей активности в рамках досуговой, консультативной деятельности особенно важно привлечь учителей к работе по их основному профилю подготовки. Некорректные решения, закрепленные в нормативных правовых документах, могут привести к снижению числа желающих учить детей в самом обычном классе, отмечают авторы исследования.

Так, например, прописанная де-юре продолжительность рабочей недели преподавателя — 36 часов — в реальности нередко является скорее абстрактной цифрой, нежели действующим ограничением. Она плавно перетекает в офлайн- или онлайн-подработку либо ведение дополнительных занятий в той же школе.

Причем и путь к такой самостоятельности, если говорить о репетиторстве, сегодня становится проще. «Если ранее для перехода в свободное плавание требовался статус индивидуального предпринимателя, то сейчас во многих регионах можно получить статус самозанятого, что существенно упрощает легализацию подобной деятельности», — подчеркивают специалисты.

Анализируя оборотную сторону «репетиторской свободы», эксперты перечисляют преимущества сотрудничества с государственным работодателем. Они отмечают, что работа по найму в образовательной организации предполагает заранее известный спектр правовых гарантий и социальных привилегий. Среди них — в первую очередь стабильность дохода, вытекающая из норм трудового права, а также ежегодный длинный оплачиваемый отпуск (как правило, летом), больничный, досрочная пенсия, возможность повышать квалификацию за счет работодателя.

Чтобы пресечь «перегруз» представителей преподавательского корпуса и тем самым удержать их в школе, необходимо, по мнению специалистов, прежде всего закрепить нормирование всех видов педагогического труда (включая неучтенные часы подготовки к занятиям, проверки тетрадей, общения с родителями учеников и пр.).

Вместе с тем, предостерегая от простых решений, авторы исследования подчеркивают, что не только материальный фактор служит толчком для поиска педагогом дополнительных доходов. Причина может лежать также в сфере профессиональной реализации, недостаточно четкой и эффективной регламентации образовательной деятельности, а также в плоскости не вполне последовательной реализации выработанных государством ограничений в части работы учителя с отчетной документацией.

