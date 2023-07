Правительство разрешило с 1 августа частным медицинским организациям консультировать пациентов онлайн

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство установило новый экспериментальный правовой режим по расширению возможностей дистанционного взаимодействия врача с пациентом с использованием телемедицинских технологий. В рамках эксперимента врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов. Это повысит доступность медицинской помощи. Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пациенты смогут сэкономить время на ожидании консультации, потому что теперь есть возможность не приходить лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно. Куратором этого направления является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В участвующих в эксперименте клиниках пациентам будет предоставлено право выбора лечащего врача при получении медицинской помощи в плановой форме для повторного приема. Например, если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения и консультаций врача по этому заболеванию пациент при желании может самостоятельно выбрать оказание услуги в другом подразделении этого же медучреждения любого города, региона России благодаря телемедицинским технологиям. Кроме того, появится возможность корректировать лечение или назначать его в тех случаях, когда оно не было назначено на очном приеме, в том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты, онлайн.

«Начиная с 1 августа на всей территории России появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте 15 компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», – сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Участниками ЭПР станут 15 медицинских организаций, которые имеют соответствующую лицензию, а также необходимую ИТ-инфраструктуру, включая Сберздоровье, «РЖД-Медицина», АО «Группа компаний «Медси», ООО «Доктор рядом», ООО «М-ЛАЙН», ООО «РенКлиника», АО «Европейский Медицинский Центр».

