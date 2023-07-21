По ценным бумагам RTSB проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

RTSB

ТНСэнРст

По состоянию на 10:27:00 текущая цена составила 2.576 руб. (Отклонение – 22,67 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены зак рытия предыдущего торгового дня (2,1 руб.).

В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:31:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 11:01:00.

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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