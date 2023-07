Подходят к концу летные испытания уникального прибора, созданного в НГУ для Роскосмоса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский государственный университет давно занимается созданием уникального оборудования для нужд отечественной космонавтики. Очередная разработка, выполненная по заказу АО «РЕШЕТНЁВ» – экспериментальный комплекс контроля дозы (ЭККД). В настоящее время прибор успешно завершает летные испытания на космическом аппарате «Скиф-Д».

— С помощью этого прибора проводится уникальный эксперимент по исследованию радиационной обстановки на средней круговой орбите – 8070 км с полярным наклонением 90°. Это малоизученная и практически не исследованная до настоящего времени орбита, — рассказал заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев.

В то же время, отмечают ученые, освоение данной орбиты открывает большие перспективы для развития услуг широкополосного интернета в России, которые невозможно реализовать на традиционных геостационарных и низких околоземных орбитах. Именно на такой высоте лучше всего разместить оборудование обеспечения устойчивой интернет-связью удаленных и малонаселенных регионов России, включая районы крайнего Севера, Арктики, Северного морского пути и кросс-полярных авиатрасс. А широкий угол обзора позволит реализовать эту задачу относительно небольшой группировкой аппаратов.

Для отработки ряда технических решений в рамках решения этой задачи прошлой осенью и был запущен аппарат «Скиф-Д», на котором среди другого оборудования установили и ЭККД для изучения уровня радиации, которая воздействует на спутник и его подсистемы. Делается это с помощью матрицы из девяти чувствительных элементов МРИНД (модуль регистрации интегральной накопленной дозы). Каждый из них изолирован от других и имеет свою уникальную систему защиты от радиации. В результате длительного наблюдения за динамикой показаний каждого из модулей можно получить качественные данные о составе ионизирующих излучений космического пространства на заданной орбите. Анализ этой информации позволит определить предельные значения радиации на заданной высоте и сделать выводы о степени ее воздействия на аппарат и возможностях защиты подсистем спутника.

— Наш прибор штатно отработал на борту «Скиф-Д» восемь месяцев, и мы можем сказать, что успешно прошли этап летных испытаний. В планах у нас продолжить работу по проведению такого рода орбитальных экспериментов. Уже сейчас готова опытная версия прибора под форм-фактор CubeSat для установки на малые космические аппараты, — подытожил Виталий Прокопьев.

Справка: «Скиф-Д» – аппарат-демонстратор технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет. Первый аппарат федерального проекта «Сфера», который направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства». Результаты проведенных на аппарате испытаний будут использованы для развертывания штатной орбитальной группировки системы широкополосного доступа в интернет «Скиф». В «Сферу» войдут пять спутниковых группировок связи – «Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон».

