Первое полугодие успешно завершили: пять диссертационных советов по экономическим наукам начали свою работу

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Осенью прошлого года в рамках проведения реформы Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, предусматривающей переход на новую номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени кандидатов и докторов наук, в Политехническом университете состоялся плановый переход на новые паспорта специальностей, в том числе и по экономическим наукам. В этом учебном году были созданы диссертационные советы СПбПУ по научным специальностям «Региональная и отраслевая экономика», «Менеджмент», «Мировая экономика» и «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике».
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли провел большую подготовительную работу.
«Для нашего Института создание и функционирование диссертационных советов по новым научным специальностям — это большая ответственность и одна из приоритетных задач в области выстраивания эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации. На протяжении десятилетий в Политехническом университете формировались научные школы по экономическим наукам. Мы имеем устойчивый положительный опыт работы объединенного диссертационного
Диссертационный совет У.
Доцент ВИЭШ Людмила Кулакова представила результаты своей многолетней научной деятельности для защиты докторской диссертации на тему «Методология регулирования инновационной политики предпринимательских структур в рамках национальной инновационной системы в условиях неопределенности», научный консультант: д.э.н., профессор ВШАУ Олег Кичигин. Ассистент ВИЭШ Илона Пищалкина представила к защите свою кандидатскую диссертацию на тему «Разработка системы
Действительно, ударным по количеству защит выдался июнь. Первые защиты диссертационного совета У.
Аспирант и ассистент ВШПМ Андрей Сомов представил результаты своей диссертации на тему «Разработка методов и инструментов поддержки принятия управленческих решений в организации по внедрению инновационного продукта на основе нейронных сетей», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШПМ Виктор Дуболазов. Иностранный аспирант ВШПМ Е Лю выступила с докладом по диссертации на тему «Методы и инструменты управления человеческими ресурсами в целях устойчивого инновационного развития организаций в Китайской Народной Республике», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШПМ Василий Макаров.
Диссертационный совет У.
Ассистент ИПМЭиТ Денис Заборовский представил к защите результаты своего диссертационного исследования на тему «Развитие услуг дополнительного образования взрослых в сфере персонализированной медицины», научный руководитель: д.э.н., профессор ВИЭШ Ирина Рудская.
Начал свою работу Диссертационный совет У.
На последней неделе июня состоялись первые две защиты кандидатских диссертаций соискателей в совете. Аспирантка ВШБИ Яна Синицова представила результаты исследования по теме «Мировая отрасль и рынок фармацевтической продукции в условиях глобальных трендов», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШБИ Николай Диденко. Иностранная аспирантка ВШБИ Цзэн Я изложила свой доклад по диссертации «Современные тенденции развития сферы слияния и поглощения в экономике Китая», научный руководитель: заместитель председателя диссертационного совета, д.э.н., профессор ВШБИ Джамиля Скрипнюк. Два технических заседания, с планируемой организацией первой защиты осенью этого года, провел Диссертационный совет У.
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