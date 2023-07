Первое полугодие успешно завершили: пять диссертационных советов по экономическим наукам начали свою работу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Осенью прошлого года в рамках проведения реформы Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, предусматривающей переход на новую номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени кандидатов и докторов наук, в Политехническом университете состоялся плановый переход на новые паспорта специальностей, в том числе и по экономическим наукам. В этом учебном году были созданы диссертационные советы СПбПУ по научным специальностям «Региональная и отраслевая экономика», «Менеджмент», «Мировая экономика» и «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике».

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли провел большую подготовительную работу. Во-первых , важным этапом стало формирование составов диссертационных советов из ведущих ученых Политехнического университета, вузов и научных организаций Санкт-Петербурга , других городов России и даже иностранных организаций. Во-вторых , полностью прошел процесс подготовки необходимых комплектов документов для открытия диссертационных советов. И в-третьих , в Институте был проведен специальный семинар по организации работы диссертационных советов СПбПУ по экономическим наукам для председателей, заместителей председателей и ученых секретарей новых диссертационных советов, целью которого стало согласование общих принципов и политики работы диссертационных советов в соответствии с локальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность диссертационных советов Политехнического университета.

«Для нашего Института создание и функционирование диссертационных советов по новым научным специальностям — это большая ответственность и одна из приоритетных задач в области выстраивания эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации. На протяжении десятилетий в Политехническом университете формировались научные школы по экономическим наукам. Мы имеем устойчивый положительный опыт работы объединенного диссертационного ВАК-совета , успешно действующего на протяжении последних семи лет, что безусловно является преимуществом стартовых позиций новых диссертационных советов», — говорит директор института Владимир Щепинин.

Диссертационный совет У. 5.2.3.19 по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика (специализации: региональная экономика, экономика промышленности, экономика инноваций и экономическая безопасность)» под руководством председателя совета, директора Высшей инженерно-экономической школы Дмитрия Родионова, успешно провел первые три защиты в марте, после чего в июне еще состоялись защиты докторской и двух кандидатских диссертаций.

Доцент ВИЭШ Людмила Кулакова представила результаты своей многолетней научной деятельности для защиты докторской диссертации на тему «Методология регулирования инновационной политики предпринимательских структур в рамках национальной инновационной системы в условиях неопределенности», научный консультант: д.э.н., профессор ВШАУ Олег Кичигин. Ассистент ВИЭШ Илона Пищалкина представила к защите свою кандидатскую диссертацию на тему «Разработка системы риск-контроллинга на предприятии горно-металлургической отрасли», научный руководитель: д.э.н., профессор ВИЭШ Светлана Сулоева. Иностранный аспирант ВИЭШ Хуан Тао выступил с докладом по кандидатской диссертации на тему «Формирование моделей экономического роста провинциальных административных районов Китая в условиях цифровизации», научный руководитель: д.э.н., профессор ВИЭШ Татьяна Кудрявцева.

Действительно, ударным по количеству защит выдался июнь. Первые защиты диссертационного совета У. 5.2.6.20 по научной специальности «Менеджмент» состоялись в конце июня. Под руководством председателя совета, директора Высшей школы производственного менеджмента Ольги Калининой, двое соискателей успешно защитили свои кандидатские диссертации.

Аспирант и ассистент ВШПМ Андрей Сомов представил результаты своей диссертации на тему «Разработка методов и инструментов поддержки принятия управленческих решений в организации по внедрению инновационного продукта на основе нейронных сетей», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШПМ Виктор Дуболазов. Иностранный аспирант ВШПМ Е Лю выступила с докладом по диссертации на тему «Методы и инструменты управления человеческими ресурсами в целях устойчивого инновационного развития организаций в Китайской Народной Республике», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШПМ Василий Макаров.

Диссертационный совет У. 5.2.3.24 по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика (специализации: транспорт и логистика, экономика сферы услуг и маркетинг)» под руководством председателя совета, профессора Высшей школы сервиса и торговли Сергея Барыкина, успешно провел заседание по защите кандидатской диссертации также в июне.

Ассистент ИПМЭиТ Денис Заборовский представил к защите результаты своего диссертационного исследования на тему «Развитие услуг дополнительного образования взрослых в сфере персонализированной медицины», научный руководитель: д.э.н., профессор ВИЭШ Ирина Рудская.

Начал свою работу Диссертационный совет У. 5.2.5.40 по научной специальности «Мировая экономика», председателем которого является ассоциированный член кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития», торговый представитель России в Республике Индия, Александр Рыбас.

На последней неделе июня состоялись первые две защиты кандидатских диссертаций соискателей в совете. Аспирантка ВШБИ Яна Синицова представила результаты исследования по теме «Мировая отрасль и рынок фармацевтической продукции в условиях глобальных трендов», научный руководитель: д.э.н., профессор ВШБИ Николай Диденко. Иностранная аспирантка ВШБИ Цзэн Я изложила свой доклад по диссертации «Современные тенденции развития сферы слияния и поглощения в экономике Китая», научный руководитель: заместитель председателя диссертационного совета, д.э.н., профессор ВШБИ Джамиля Скрипнюк. Два технических заседания, с планируемой организацией первой защиты осенью этого года, провел Диссертационный совет У. 5.2.2.43 по научной специальности «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике», под руководством председателя совета, профессора Высшей инженерно-экономической школы Андрея Зайцева. Таким образом, все пять созданных диссертационных советов СПбПУ по экономическим наукам успешно начали свою работу, обеспечив в целом на данном этапе 11 защит аспирантов, преподавателей и соискателей СПбПУ. На второе полугодие 2023 года план защит уже сформирован, после отпуска диссертационные советы приступят к дальнейшей работе.

