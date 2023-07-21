О начале торгов ценными бумагами “21” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” июля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“21” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Первая – Фонд Облигации в юанях” Полное наименование

Управляющей компании Акционерное общество “Управляющая компания “Первая” Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 5472 от 06.07.2023 Торговый код SBBY ISIN код RU000A106J53 Уровень листинга Первый уровень

Определить:

“21” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTACm_MOEXOG-5Y-001Р-575R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-605-01481-B-001P от 29.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 09.08.2028 Торговый код RU000A106G72 ISIN код RU000A106G72 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 28 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“21” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-507 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-507-01000-B-005P от 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 22.07.2023 Торговый код RU000A106L75 ISIN код RU000A106L75 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ



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