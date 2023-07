Оформление вкладов онлайн: опрос вкладчиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает гражданам, которые в этом году открывали вклад через мобильное приложение или интернет-банк, пройти короткий опрос.

Он позволит оценить процесс оформления вкладов онлайн, понять, как вкладчики воспринимают информацию об условиях, а также выявить проблемы, с которыми они сталкиваются. Например, имеет ли вкладчик возможность ознакомиться с таблицей ключевых условий до оформления вклада, насколько однозначно представлена информация о процентных ставках, свободен ли вкладчик в выборе параметров вклада. Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности Банка России, так и при оценке эффективности действующего регулирования в сфере защиты прав потребителей. Фото на превью: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

