Оформление вкладов онлайн: опрос вкладчиков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России предлагает гражданам, которые в этом году открывали вклад через мобильное приложение или интернет-банк, пройти короткий опрос.
Он позволит оценить процесс оформления вкладов онлайн, понять, как вкладчики воспринимают информацию об условиях, а также выявить проблемы, с которыми они сталкиваются.
Например, имеет ли вкладчик возможность ознакомиться с таблицей ключевых условий до оформления вклада, насколько однозначно представлена информация о процентных ставках, свободен ли вкладчик в выборе параметров вклада.
Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности Банка России, так и при оценке эффективности действующего регулирования в сфере защиты прав потребителей.
Фото на превью: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom
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