Об изменении риск-параметров по акциям

С 21 июля 2023 решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

Торговый код Наименование ценной бумаги Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 21.07.2023 г. S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min KMAZ КАМАЗ ПАО, ао 100% 100% 100% 50% 75% 95%

Актив Наименование Действующий признак запрета коротких продаж Новый признак запрета коротких продаж KMAZ КАМАЗ ПАО, ао Да Нет MRKC “МРСК Центра” ПАО, ао Да Нет MRKV Россети Волга, ао Да Нет



