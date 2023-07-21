Об изменении риск-параметров по акциям

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 21 июля 2023 решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
|Торговый код
|Наименование ценной бумаги
|Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска
|Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 21.07.2023 г.
|S_1_min
|S_2_min
|S_3_min
|S_1_min
|S_2_min
|S_3_min
|KMAZ
|КАМАЗ ПАО, ао
|100%
|100%
|100%
|50%
|75%
|95%
|Актив
|Наименование
|Действующий признак запрета коротких продаж
|Новый признак запрета коротких продаж
|KMAZ
|КАМАЗ ПАО, ао
|Да
|Нет
|MRKC
|“МРСК Центра” ПАО, ао
|Да
|Нет
|MRKV
|Россети Волга, ао
|Да
|Нет
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.