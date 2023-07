Обновление FIX сервиса для доступа к MOEX Dealing

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Выпущено обновление FIX сервиса. В новой версии добавлена поддержка тэга ComplianceID(376). Тэг используется для идентификации сообщения переговоров (сообщение Email(C)), предшествующих сделке. Тэг соответствует значению поля EmailThreadID(164) сообщения Email(C).

Новая версия сервиса уже доступна в тестовой среде. Актуальная спецификация сервиса расположена по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/FIX_for_Dealing.pdf



