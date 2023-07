На пленарной сессии V Федерального форума «Производительность 360» обсудили будущее нацпроекта «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Казани 20 июля открылся V Федеральный форум «Производительность 360». Он традиционно является главной в России площадкой для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Пленарная сессия форума открылась приветственным словом Президента РФ. Владимир Путин подчеркнул, в центре внимания участников форума находится ход реализации национального проекта «Производительность труда», создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях. «Все это – стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса. Здесь необходимы тесная координация всех уровней власти, регионов, делового сообщества, научных кругов, детальное изучение лучшего опыта и практик», – отметил президент РФ.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов также направил приветствие участникам мероприятия. В нем отмечается, что фокус внимания в этом году сконцентрирован на «внедрении эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства и выходе на новые рынки». Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем приветствии подчеркнул, что тиражирование лучших практик в области повышения производительности труда на межрегиональном уровне в несырьевых отраслях экономики страны является «основной целью форума в новых условиях».

Выступивший на пленарной сессии заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов отметил широкую экспертизу ФЦК и региональных центров компетенций. Нацпроектом охвачены практически все регионы страны, более 5 тысяч компаний, 700 видов деятельности и 1,5 млн работников.

«Нацпроект становится в новых реалиях одним из основных инструментов при решении актуальных для экономики задач. Он стимулирует развитие критически важных производств, помогает наращивать темпы импортозамещения за счет активной работы в регионах. Параллельно ведем цифровизацию предприятий. Запустили платформу для взаимодействия участников нацпроекта с экспертами и отечественными разработчиками промышленного и инженерного программного обеспечения. Прорабатываем механизмы поддержки компаний для внедрения технологий искусственного интеллекта», – сообщил Мурат Керефов.

Нацпроект помогает не только наращивать выпуск продукции, но и выводить ее на рынки дружественных стран. Благодаря поддержке Российского экспортного центра предприятия совершили первые поставки за рубеж более чем на 17 млрд рублей. Отдельно Мурат Керефов отметил активность Республики Татарстан, где эффективно реализуются проекты, важные в масштабах региона и страны. Сам региональный центр компетенций пятый год подряд входит в пятерку лидеров по России.

«Наша республика всегда стремится к высоким показателям во всех отраслях, и мне приятно, что именно мы стали регионом-лидером и имеем возможность принимать у себя форум. Сейчас в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, и это обеспечило хороший экономический эффект: мы получили прирост добавленной стоимости в 21,3 млрд рублей, средний прирост производительности труда составил 37,2 %», – поделился успехами Татарстана Алексей Песошин.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон отметил масштабный охват и результативность нацпроекта. «Суммарная выручка предприятий-участников нацпроекта превышает 11 трлн рублей, это значительно больше выручки Газпрома. Кроме того, мы наблюдаем, как меняется состав участников нацпроекта – он вовлекает в свою орбиту все больше крупных компаний и госкорпораций, а их гораздо сложнее развернуть в сторону бережливых технологий, нежели средний бизнес», – подчеркнул Николай Соломон.

Важность системного подхода и методических рекомендаций ФЦК во внедрении культуры непрерывных улучшений непосредственно на предприятии подчеркнул генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев. Своим опытом внедрения бережливого производства поделился заместитель генерального директора – директор по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров. Он рассказал, что бережливые технологии ведущий российский автопроизводитель начал применять много лет назад, а затем стал приучать к ним и своих смежников – поставщиков. Член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ» Александр Кобенко также высказался за то, чтобы крупные компании применяли бережливые методики не только на своих производствах, но и у поставщиков.

Федеральный форум «Производительность 360» проходит уже в пятый раз. Он объединяет бизнес и экспертов по созданию и развитию производственных систем. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI