Московская биржа начинает расчет первого в России индекса коммерческой недвижимости

21 июля 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора – Индекса МосБиржи складской недвижимости, который будет рассчитываться на основании данных о стоимости объектов складской недвижимости. Код индекса – CREI.

Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться Индекс МосБиржи складской недвижимости полной доходности, который будет учитывать доход от сдачи в аренду складской недвижимости. Код индекса полной доходности – CREITR.

При расчете индекса будут учитываться данные об объектах, построенных не ранее 2010 года, общей площадью не менее 20 тыс. кв. м. Категория объекта – сухой или мультитемпературный склад, класс объекта – “А”. База для расчета может изменяться вслед за появлением и исключением объектов из перечня поставщиков данных.

Индекс будет рассчитываться ежемесячно, пересмотр базы расчета индекса будет осуществляться один раз в квартал. Значение индекса выражается в пунктах и рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой.

Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 29 марта 2019 года: по состоянию на 29 марта 2019 года значение индекса составило 1000 пунктов, на 16 июня 2023 года – 1322,79 пункта.

Данные для расчета индекса будут поступать от профессиональных участников рынка, первым из которых стала управляющая компания “Современные Фонды Недвижимости”.

Новый индекс предоставит важную информацию для всех участников рынка складской недвижимости. Владельцам активов и потенциальным инвесторам он поможет с принятием инвестиционных решений, брокерам будет легче мониторить динамику рынка складской недвижимости, а государству – анализировать текущие экономические тенденции и регулировать этот рыночный сегмент в будущем.

Появление индекса будет способствовать развитию производных инструментов на рынке недвижимости, созданию индексных фондов (аналогов real estate funds of funds) и индексов фондов недвижимости.

Владимир Крекотень, управляющий директор Московской биржи:

“Новый индикатор Московской биржи достоверно отражает состояние важного и наиболее перспективного с инвестиционной точки зрения сегмента рынка коммерческой недвижимости. Индекс высокорепрезентативен благодаря широкому охвату параметров и гибкой расчетной базе. Уверен, что появление продуктов на основе индекса не заставит себя долго ждать и инвестиционные фонды наряду с частными инвесторами смогут получать прибыль от изменения цен на складскую недвижимость”.

Методика расчета индекса коммерческой недвижимости размещена на сайте Московской биржи.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 46 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.

“Современные Фонды Недвижимости” – один из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости. Компания управляет закрытыми паевыми инвестиционными фондами, в которые входят крупные складские и логистические объекты в ключевых регионах страны. На конец 2022 года объем чистых активов под управлением компании составлял 92,9 млрд рублей.



