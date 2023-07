Московская биржа начала торги паями биржевого фонда на облигации в юанях

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 июля 2023 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) “Облигации в юанях” под управлением УК “Первая”. Торговый код – SBBY.

Фонд инвестирует в ценные бумаги из индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях (код индекса – RUCNYTR), который рассчитывает Московская биржа, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного репо.

В портфель БПИФа “Облигации в юанях” вошли ценные бумаги ФосАгро, РУСАЛа, Роснефти, Сегежа Групп, Совкомфлота и других компаний. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Стоимость пая на момент формирования фонда – 10 рублей, минимальный объем покупки – один пай. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

“С момента запуска первого биржевого фонда в юанях мы видим растущий интерес к финансовым продуктам со стороны институциональных и розничных инвесторов. Они рассматривают облигации, номинированные в юанях, как инструмент, который позволяет диверсифицировать портфель и приносит дополнительный купонный доход. Биржевой фонд имеет низкий порог входа и позволяет без временных затрат на поиск и анализ инструмента инвестировать в подобные активы. Московская биржа продолжит развивать сегмент коллективных инвестиций в китайской валюте”.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК “Первая”:

“С начала года интерес россиян к китайской валюте вырос в несколько раз. В текущих условиях юань выступает хорошей альтернативой доллару США и евро, так как тоже является для нас твердой валютой (долгосрочные колебания курса юаня против доллара США кратно ниже изменений рубля против доллара). Китай является дружественной страной, поэтому юань и юаневые активы не несут значимых инфраструктурных рисков. Облигации, номинированные в китайской валюте, стали новым защитным активом, который нивелирует эффект от девальвации рубля и приносит дополнительный купонный доход. Мы видим желание клиентов вкладываться в юань и рады предложить им еще один инструмент для таких инвестиций”.

БПИФ “Облигации в юанях” стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов УК “Первая”. В начале 2023 года был запущен БПИФ “Сберегательный в юанях”, который меньше чем за полгода привлек свыше 200 млн рублей. В его состав также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 46 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.



