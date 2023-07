Изучение ИИ-технологий в российских вузах может стать обязательным

Source: MIL-OSI Russian Language News

зучение технологий искусственного интеллекта должно активнее внедряться в образовательные программы вузов, которые готовят специалистов для приоритетных направлений экономики. Для того, чтобы внедрение в вузы разработанного Минобрнауки учебного модуля по ИИ проходило активно, его нужно сделать обязательным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) с Президентом России Владимиром Путиным.

«С учетом потребности в отраслевых специалистах, предлагаем, во-первых, сделать внедрение модуля обязательным для каждой образовательной программы. А также разработать программы по приоритетным направлениям экономики – это здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, строительство и ЖКХ», – предложил Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил рост количества студентов, обучающихся по программам изучения ИИ в российских вузах. По его словам, уже сегодня в вузах обучается 3 тысячи человек по программам ИИ, а в следующем году количество обучающихся вырастет до 12 тысяч.

«Со следующего года по специальным программам бакалавриата и магистратуры будут обучаться в четыре раза больше студентов, чем в этом году. Есть результаты и в сфере дополнительного профессионального образования. При грантовой поддержке государства желающие могут пройти краткосрочное обучение по востребованным специальностям: от аналитика данных до руководителя проектов. Грант покрывает до 90% стоимости обучения», – рассказал Максим Решетников.

Министр также доложил Президенту о ходе масштабирования программ по искусственному интеллекту на всю систему образования. В настоящее время школьники в 52 регионах изучают ИИ-технологии.

«Для вовлечения молодежи в развитие технологий искусственного интеллекта проводим соревнования среди ИТ-специалистов (хакатоны). За два года участие в них приняли более 20 тысяч человек. Например, на хакатоне в Москве в мае участники боролись за призовой фонд в 3 млн руб. по 5 реальным кейсам от компаний и ведомств. В результате за 48 часов работы без сна команда-победитель из Новосибирска предложила решение с использованием искусственного интеллекта, которое позволит фермерам определять, какие лекарственные растения лучше выращивать на каких почвах с учетом региональной специфики», – отметил Максим Решетников.

