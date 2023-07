Замминистра Керефов: регионы представили в Минэкономразвития более 200 предложений по улучшению делового климата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провел штаб по инвестициям с регионами. В ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта Минэкономразвития и «Росатом» запустили совместный проект «Сквозной инвестиционный поток». При помощи бережливых технологий, региональные команды сокращали клиентский путь инвестора, время подключения бизнеса к инфраструктуре. В ходе работы было внесено более двухсот предложений по корректировки нормативных актов, по большинству министерствами было принято реализовать, непосредственно пятнадцать инициатив были представлены для детального обсуждения на штабе.

«Внедрение «сквозного инвестиционного потока» во всех регионах — это следующий большой этап. Это требует достаточно высокой и управленческой культуры и соответствующего технического обеспечения, в том числе цифровизации процессов. Нижегородская, Сахалинская область, Краснодарский край, ещё целый ряд регионов, активно сейчас вошли в этот процесс. По итогам отработки предложений регионов мы будем вносить изменения в дорожную карту по реинжинирингу правил промышленного строительства», – отметил Андрей Белоусов.

«Неоднократно докладывали о той большой работе, которую ведем с Росатомом по «сквозному инвестиционному потоку», это 20 пилотных субъектов Российской Федерации. Работа была разделена на два уровня: первый это все, что можно было ускорить на региональном уровне. Принять нормативно-правовую базу, выстроить процессы. Регионы провели такую работу, в совокупности по всем нашим участникам это дало в среднем на 20% сокращение времени клиентского пути инвестора. Второй – это задачи, которые выходили на федеральный уровень. Регионами было сформулировано достаточно большое количество предложений по корректировке федерального законодательства. С деловыми объединениями, субъектами Российской Федерации, с коллегами из профильных министерств предложения в рабочем порядке были отработаны», – сказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Ряд предложений по изменению федерального законодательства для повышения удобства инвесторов внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Одна из проблем, с которой сталкиваются инвесторы – длительные сроки подготовки ресуроснабжающими организациями (РСО) документации по трассировке коммуникаций. Для сокращения сроков предлагаем на законодательном уровне сделать РСО участниками информационного обмена с помощью возможностей портала ГИС ОГД. Еще один вопрос, который требует решения – длительные сроки согласования пересечений одних линейных объектов с другими, в том числе – с федеральными трассами. Это существенно влияет на общую продолжительность присоединения к сетям инфраструктуры. Поэтому предлагаем ввести на федеральном уровне единый стандарт взаимодействия между организациями-владельцами объектов железнодорожной, автотранспортной, сетевой инфраструктуры», – отметил Глеб Никитин.

Информационный обмен с участием ресурсоснабжающих организаций на уровне ГИС ОГД Андрей Белоусов предложил организовать в формате эксперимента в заинтересованных регионах. Он также поручил проработать возможность создания единого входного окна для подачи заявок на присоединение всех видов инженерной инфраструктуры на портале «Госуслуги». Это еще одно предложение от Нижегородской области.

Московская область предложила установить предельный срок в 30 дней для определения ресурсными организациями размера индивидуальной платы за технологическое присоединение.

«В Подмосковье мы ищем все возможные пути, позволяющие сократить путь инвестора в ходе реализации его проекта: это касается и сроков, и форматов работы с заявителями. В регионе мы уже опробовали механизм по предоставлению ресурсоснабжающим организациям услуг по подключению к инженерным сетям через портал РПГУ. Это сделало возможным подачу одной заявки на подключение сразу к нескольким видам инженерных сетей, повысило прозрачность самой процедуры и избавило застройщиков от необходимости «ходить» за документами – все было переведено в электронный вид. Теперь мы предлагаем тиражировать эту практику, внести законодательные коррективы, которые позволят сразу подключать инвестора ко всем видам сетей, обеспечив эту возможность через РПГУ», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Краснодарский край рекомендовал организовать подачу заявлений на получение земельного участка исключительно через портал Госуслуг, где предусмотрена идентификация заявителя. Кемеровская область выступила за корректировки в законодательстве, которые позволят на два месяца сократить срок подключения объектов к сетям теплоснабжения. Орловская область выступила с инициативой сократить избыточные документы для подключения к водоснабжению.

Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами оперативно проработать предложения регионов и вынести результаты на очередное заседание штаба.

Кроме того, участники совещания обсудили совершенствование инвестиционных деклараций регионов. Это основной документ регионального инвестиционного стандарта, который содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по неухудшению условий ведения бизнеса. Однако ряд документов носил рамочный характер без конкретных гарантий.

«Анализ деклараций проводился исходя из позиции, что инвестиционная декларация – это «ответственная оферта региона бизнесу». К наиболее значимым параметрам, по которым инвесторы оценивали декларации, можно отнести: закрепление персональной ответственности высших должностных лиц за соблюдение положений декларации, гарантии неухудшения условий реализации инвестпроектов и соблюдения сроков, доступность декларации и др. Все регионы, которые провели работу над ошибками по итогам прошлогоднего мониторинга инвестиционных деклараций и выполнили рекомендации Совета деловых объединений, показали в этом году значительное улучшение качества их содержания. Если работу над содержанием деклараций можно в принципе считать завершенной, то работу над практической применимостью положений деклараций в работе с инвесторами нужно усилить. Принципиально важно сделать инвестиционную декларацию по-настоящему базовым системообразующим документом для работы региона в инвестиционном треке. Для этого региональные власти должны постоянно синхронизировать документы планирования, регламенты работы органов власти и подведомственных организаций, а главное – практику своей работы с инвестиционными декларациями», — отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В совещании также приняли участие представители Минстроя, Минцифры России, Федеральной антимонопольной службы, Ростехнадзора, администрации Липецкой, Саратовской областей, а также других регионов.

