Доцент ММФ НГУ Николай Баженов: «В математике все строго, точно и логично»

Доцент кафедры дискретной математики и информатики Механико-математического факультета и Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета Николай Баженов работает также в Математическом центре в Академгородке, –преподает дискретную математику, теорию алгоритмов и математическую логику студентам Исследовательской группы ММФ НГУ. Он считает, что нет ничего интереснее и увлекательнее, чем доказывать новые теоремы, обмениваться математическими знаниями с российскими и зарубежными коллегами, готовить научные публикации. Еще школьником он сделал выбор в пользу математики, а теперь сопровождает в мир цифр и вычислений начинающих поклонников этой точной науки. В его ближайших планах – написание докторской диссертации.

Николай выбрал из всех наук математику еще будучи семиклассником одной из школ города Улан-Удэ. Выбор этот оказался непростым, ведь конкурирующей наукой была история. Будущий математик с увлечением читал исторические книги и смотрел фильмы – и научно-популярные, и художественные. Не исключено, что любознательный подросток стал бы историком, но все изменила встреча с преподавателем Бурятского государственного университета, кандидатом физико-математических наук Ларисой Антоновой. Она стала вести в школе, где учился Николай, уроки алгебры и геометрии. Именно благодаря этому талантливому педагогу он понял – нет науки увлекательнее, логичнее и точнее.

Лариса Васильевна учила на примере школьной геометрии доказывать теоремы, исходя из базовых утверждений и аксиом, и получать новые результаты путем логических рассуждений. Этот процесс завораживал Николая. Потом последовали математические олимпиады различного уровня, по результатам одной из них Николай и был рекомендован в СУНЦ НГУ и после окончания 9 класса переехал в Новосибирск.

— Окончив СУНЦ, я поступил на Механико-математический факультет НГУ. Больше всего меня заинтересовал курс математической логики. И опять же, благодаря преподавателю, который вел семинарские занятия, – доктору физико-математических наук Павлу Алаеву. На третьем курсе бакалавриата начал специализироваться у заведующего кафедрой дискретной математики и информатики Сергея Гончарова. Через год я уже получил некоторые научные результаты в области теории конструктивных булевых алгебр, которые легли в основу моей дипломной работы. Сергей Гончаров решил, что они достойны быть представленными на международной конференции, которая проходила в Париже в 2010 году. И я отправился в свою первую зарубежную командировку. Тогда я понял, что международное научное общение и сотрудничество в математической науке открывает большие перспективы для развития. Поэтому принял решение продолжить обучение в магистратуре и под руководством Сергея Гончарова приступил к магистерской диссертации. Многие мои одногруппники после окончания бакалавриата ушли работать, по большей части в сферу IT, благо в Академгородке для этого перед студентами старших курсов открываются большие возможности, и я, признаюсь, тоже подумывал о том же, даже ходил на собеседования. Но после той важной для меня поездки я выбрал науку, о чем ни разу не пожалел. И после окончания магистратуры сделал тот же выбор, — рассказал Николай Баженов.

Теперь он сопровождает в мир науки талантливых студентов и считает, что Математический центр в Академгородке дает большие возможности для молодежи включиться в современную научную деятельность. Начиная с бакалавриата будущих математиков привлекают к исследовательской деятельности, и это помогает им в юном возрасте погрузиться в математические изыскания и научное общение, а также ознакомиться с работами ведущих ученых России и других стран.

