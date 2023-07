Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На этой неделе эксперты Государственного университета управления сосредоточились на теме экономики. Причин достаточно. Но дайджест #ГУУговорит не был бы собой, если бы полностью сосредотачивался на одной единственной теме. Сегодня в информационном меню также зерно, пиво, йогурты и после всего этого – фитнес. Приятного аппетита.

— Советник при ректорате Сергей Чуев опубликовал свою экспертную колонку на тему особенностей электорального цикла 2023 года. Он считает, что на ближайших выборах фактор СВО, идущей на Украине, будет иметь главенствующее значение. Даже на региональном уровне кандидаты в основном будут говорить не о проблемах города, района, области или края, а о позиции президента, прикрываться войной с Западом и так далее. Они будут подчёркивать патриотизм, даже если его никогда не имелось, и пытаться использовать патриотическую волну, поскольку никаких других ниш больше нет.

— Доцент Института экономики и финансов ГУУ Константин Андрианов рассуждает о росте экономической активности в российских регионах. «Рост региональных экономик, о котором говорит Центробанк, затрагивает далеко не все субъекты РФ, а весьма ограниченное их количество», – говорит эксперт. Важнейшим фактором для этого роста, по его мнению, стало все-таки повышение госрасходов, но не расширение кредитования.

Также Константин Андрианов призывает не допустить повышения ключевой ставки и «убийства» российской экономики. Пытаясь бороться с инфляцией спроса, ЦБ РФ провоцирует ещё больший рост инфляции издержек. Это подтверждается статистикой: в России ещё в 2021 г. на фоне двукратного повышения ключевой ставки произошёл двукратный рост инфляции до почти 9%. В 2022 г. после очередного двукратного повышения ставки до 20%, годовая инфляция достигла почти 18%. Получается, что повышение ключевой ставки вовсе не сдерживает инфляцию, а ведёт к усилению влияния на неё факторов предложения, а как следствие к росту проинфляционных рисков и самой инфляции.

Кроме того, Константин Андрианов считает, что сейчас не время для приватизации. «Безусловно, СВО легла дополнительным бременем на бюджет, расходы возросли, — признает эксперт. — Но у нас и без поступлений от продаж госсобственности есть ресурсы, позволяющие финансировать бюджетный дефицит». Более того, эксперт считает, что массовая приватизация в текущих условиях содержит целый ряд прямых угроз экономической безопасности и финансовому суверенитету России.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев раскрыл выгодный способ гасить кредиты. Секрет прост – лучше всего закрыть кредит досрочно, так как в первой половине срока кредитования в основном выплачиваются проценты банку, а выплата тела долга приходится на вторую половину.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов указал, чем чреват для России перевод расчетов с иностранными партнерами в рубли. «Парадоксально, но отказ от доллара и евро в расчетах и требования оплаты в рублях является, пожалуй, одной из причин наблюдающейся в последнее время девальвации рубля. Дело в том, что, получая расчеты за экспорт в рублях, по многим позициям импорта России приходится оплачивать его в евро и долларах, в основном, за поставки автомобилей, электроники по параллельному импорту. Это создает дополнительный и стабильный спрос на доллары и евро, что в условиях наблюдающегося в последний год расширения импорта, и „тянет“ курс рубля вниз».

Кроме того, Евгений Смирнов оценивает долю Китая в мировом экспорте. Несмотря на то, что сейчас темпы роста китайского импорта и экспорта немного снизились, полагает эксперт, в этом году Поднебесная в одиночку обеспечит до одной трети глобального экономического роста.

Также Евгений Смирнов рассказывает об особенностях успешных офшоров. Среди таких признаков он называет благоприятные климатические природные условия, выгодное географическое расположение, международную транспортную доступность, политическую стабильность, низкий уровень криминала, отсутствие террористических угроз и другие факторы.

Евгений Смирнов на этом не останавливается и рассуждает о природе мировых цен на нефть. «Сами по себе нефтяные цены весьма волатильны и могут скакать то вверх, то вниз, ориентируясь подчас даже на вербальные интервенции. Но предложение и спрос слабо реагируют или вовсе не реагируют на эти прыжки, поскольку есть являются неэластичными», – объясняет эксперт.

Но и это ещё не всё. Евгений Смирнов рассказывает о параллельном импорте и «серых» схемах, сложившихся в России и странах СНГ после введения санкций. «Что интересно, видимо, рынок «серых» поставок лишь расширяется и адаптируется в условиях введения все новых пакетов санкций. Факт того, что страны СНГ являются именно реэкспортёрами европейских товаров в Россию, очень сложно установить».

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов комментирует незатихающую тему введения системы долгосрочных сбережений. Эксперт полагает, что сам механизм этой программы нуждается в тщательной проработке. «Нужно повышать эффективность работы наших НПФ, чтобы они стали привлекательны для граждан. Ведь многие из них сегодня по доходности не обгоняют даже банковский депозит», — отмечает Кузнецов. Ещё можно предоставлять гражданам возможность самостоятельно определять объекты для инвестирования и в любой момент забрать всю сумму денег, инвестированных в программу.

Также Николай Кузнецов говорит, что об остановке роста экономики РФ нужно не предупреждать, а бить в набат. «Эксперты из ЦМАКП весьма аккуратны в своих высказываниях. На самом деле ситуация довольно тревожная. Она, конечно, еще пока не критическая, однако общая тенденция имеет весьма негативный характер».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий рассуждает о сокращении расходов по незащищенным статьям в 2024 году. «Нужно понимать, что информация о сокращении расходов по незащищенным статьям в 2024 году на 450 млрд рублей фактически предполагает не столько сокращение общих расходов, сколько их перераспределение между статьями по сравнению с 2023 годом. То есть действия Минфина, скорее, являются сигналом для общества о смещении приоритетов государственной политики в сторону безопасности», — сказал эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина в подробностях рассуждает о приостановке зерновой сделки. Эксперт считает, что черноморская зерновая инициатива изначально задумывалась для снятия напряжения на мировом рынке зерна после начала СВО и свою роль на данный момент она выполнила.

Позже она же развивает тему и оценивает европейскую истерию вокруг приостановки зерновой сделки. Галина Сорокина считает, что шум создаётся ради давления на Россию, а реальные цифры говорят о том, что за почти год действия черноморской зерновой инициативы через неё было поставлено менее 5% годового объёма зернового рынка.

Ещё Галина Сорокина рассказывает почему в России растет стоимость грузовых перевозок. В первую очередь это повышение спроса на грузовые перевозки, которое выросло за последние полгода более чем на 60%. На этот взрывной рост в основном оказало влияние изменение логистических цепочек. Вторая причина кроется в структуре парка крупнотоннажных грузовых автомобилей, средний возраст которого более 20 лет. Причём треть из парка – это европейские иномарки, у которых сейчас проблемы с обслуживанием и запчастями.

Также Галина Сорокина рассказывает о новых условиях транспортировки украинского зерна. После выхода России из зерновой сделки Одесса стала небезопасным портом, а на наземный транспорт приходится только 20% перевозок. «Закрытие одного из самых значимых зерновых логистических каналов влечет за собой ежемесячные потери Украины около 500 млн долларов в месяц. Естественно, что Украина ищет альтернативные пути поставки зерна», – отмечает эксперт.

И вновь возвращаясь к тебе зерна Галина Сорокина объясняет рекордный рост его экспорта из России в Японию, который за первую половину 2023 года увеличился более чем на 500% относительно прошлого периода. В мае рост экспорта зерна из РФ в Японию вырос на 2098,7% относительно мая 2022 года. Секрет таких рекордных показателей кроется в магической фразе «относительно прошлого периода», говорит Галина Сорокина. Именно в мае 2022 года Россия подверглась небывалому давлению, целью которого было заставить РФ гарантировать безопасность судов с украинским зерном, то есть вступить в черноморскую зерновую инициативу, напоминает эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказывает о договоре ренты. «Если имущество, переданное в счёт уплаты ренты, по непредвиденным обстоятельствам повредится или ликвидируется — например, сгорит квартира, — то, фактически плательщик ренты останется ни с чем, а уплаченная им сумма ренты ему не возвратится», — предостерегает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева комментирует временную передачу долей иностранцев в компаниях «Балтика» и «Данон» Росимуществу. Эксперт считает, что это не нанесет большого урона пищевой промышленности. Правда, при этом возникает ряд проблем, связанных скорее не с экономикой, а с управлением. Кроме того, возможное в дальнейшем приобретение этих компаний вместо временного управления станет новым толчком не только для производства, но и активизирует фондовый рынок за счет публичного размещения акций этих компаний.

— Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев рассказал о том, как менялась фитнес-индустрия за последние 10 лет. В 2010 году фитнес-сфера была ориентирована на эстетические цели. Большинство людей стремились к достижению красивого тела, скульптурированных мышц. С течением времени запросы клиентов сильно изменились. Сегодня люди стали более осознанными в отношении своего здоровья и спорта в целом. Вместо стремления к идеальной фигуре они ставят в приоритет общее благополучие и ЗОЖ. Кроме того, сильно повлияли на занятия спортом современные технологии и тренды: онлайн-тренировки, марафоны и челленджи в соцсетях, приложения на смартфоне и специальные фитнес-гаджеты.

На этот раз дайджест получился весьма объёмным. Кому не хватило информации, для вас всегда открыт ещё и канал ГУУ в «Дзен». А если вы уже немного устали читать, то у нас для вас хорошие новости – дальше выходные!

