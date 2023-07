Граждане новых регионов подали в МФЦ около 800 тысяч заявлений

Source: MIL-OSI Russian Language News

До конца 2023 года количество офисов «Мои документы» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях увеличится с 64 до 90, а количество федеральных госуслуг вырастет в полтора раза с нынешних 39 до 51 и достигнет стандартного количества, доступного в любом регионе страны. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по организации работы сети центров госуслуг в новых регионах.

«Всем гражданам новых регионов должна быть обеспечена доступность получения государственных услуг в соответствии с российскими стандартами. К сентябрю сеть центров госуслуг на этих территориях должна заработать в полную мощь. Сейчас важно завершить проведение ремонтных работ и оснащение новых отделений, сократить очереди и предоставить доступ населению к услугам в центрах “Мои документы”», – сказал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, на сегодня граждане новых регионов уже подали более 784 тысяч заявлений в МФЦ по федеральным и региональным услугам, а еженедельный прирост составляет более 50 тысяч заявлений.

«МФЦ новых регионов ведет постоянный набор сотрудников. Минэкономразвития разработало специальную программу адаптации новых сотрудников – “Азбуку адаптации”. Также совместно с ОНФ проводим семинары-интенсивы для сотрудников МФЦ и их учредителей по проекту “Одно окно большой страны”», – отметил Алексей Херсонцев.

Проект по созданию сети МФЦ реализуется по поручению Президента Владимира Путина с 2012 года. В настоящее время система МФЦ насчитывает более 12,6 тыс. подразделений, включающих 51 тыс. окон обслуживания. Только за 1 квартал 2023 года количество обращений составило более 19 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг – 98 %.

В совещании приняли участие представители правительств и МФЦ новых регионов, а также федеральных ведомств- регуляторов услуг, оказываемых в МФЦ.

