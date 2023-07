В России в 2023 году начнут работать 6 новых исследовательских центров по развитию искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России совместно с Аналитическим центром при Правительстве до конца 2023 года проведет конкурс по отбору новых исследовательских центров на базе ведущих вузов по формированию технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников 19 июля на совещании по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики с членами Правительства под руководством Президента Владимира Путина.

«Мы планируем открывать новые исследовательские центры на базе вузов. До конца года по конкурсу отберем 6 новых центров для поддержки ИИ-технологий на ближайшие 4 года. На эти цели будет выделено около 1,4 млрд рублей до 2026 года», – сказал Максим Решетников.

На сегодняшний день с 2021 года на базе ведущих вузов и научных организаций (ВШЭ, ИТМО, Сколтех, Университет Иннополис, РАН, МФТИ) работают 6 исследовательских центров. Они ищут подходы, как обучать нейросети на меньшем количестве данных, повышать скорость вычислений с помощью машинного обучения, создавать его новые методы. Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На исследования действующих центров из федерального бюджета выделено 5,4 млрд руб. на 4 года. Центрами уже привлечено около 2,5 млрд частного финансирования. Например, «ГазпромНефть» использует систему анализа пластов земли при геологоразведке на Крайнем Севере, что сокращает расходы на бурении скважин. В больницах Татарстана применяют сервис анализа медицинских снимков, что повышает точность диагностики онкологии до 90%.

