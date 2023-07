В ЕЭК прошло заседание рабочей группы ЕСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 июля 2023 года в здании Евразийской экономической комиссии в Москве прошло очередное заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета.

Со стороны Государственного университета управления в заседании приняли участие проректор Николай Михайлов, советник при ректорате Дмитрий Брюханов, начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко и начальник отдела по реализации международных проектов Инесса Богатырёва.

Работу группы модерировал руководитель секретариата ЕСУ Александр Троицкий, который начал заседание с вопроса об утверждении проекта Положения о критериях вступления новых членов в ЕСУ. Проект был доработан с момента прошлого заседания, но ещё не принял окончательную форму. Окончательная доводка документа будет осуществлена к заседанию координационного совета, который состоится в конце сентября.

Александром Троицким также был сделан доклад о продвижении работ по сайту Евразийского сетевого университета. На данной стадии технические специалисты собирают информационные материалы от высших учебных заведений, входящих в консорциум. Для ускорения процесса было принято решение самостоятельно собирать и структурировать информацию, и отправлять её на согласование в вузы.

Советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета им. Шухова Татьяна Балабанова внесла предложение об участии ЕСУ в работе проекта «Медиахолдинг Евразия». Идея заключается в создании профильных рабочих групп на базе университетов, где есть сильные журналистские или филологические факультеты. Ими будут проводиться тематические школы, семинары, игры и лекции, призванные создавать и укреплять партнёрские и дружеские отношения между вузами ЕСУ, создавать информационные площадки и продвигать евразийские ценности, а также работать на имидж самого Евразийского сетевого университета. Было принято решение начать работу в этом направлении, ответственной была назначена Татьяна Балабанова. Проректор ГУУ Николай Михайлов дополнительно внёс предложение включать в такие рабочие группы специалистов по связям с общественностью.

Заместитель проректора по международному сотрудничеству МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Тутберидзе вынесла на обсуждение идею об участии ЕСУ во Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи в марте 2024 года. Было выдвинуто предложение сделать на фестивале отдельную сессию Евразийского сетевого университета, наполненную информацией о консорциуме и его возможностях, темами евразийства и международного сотрудничества. ЕСУ станет первым сетевым университетом, который примет участие в подобном фестивале – это хорошая возможность заявить о себе. В свете интересных перспектив и опыта, поощрения к участию в фестивале со стороны Министерства науки и высшего образования РФ, а также готовности дирекции фестиваля приезжать в вузы с презентацией своего проекта, предложение было принято единогласно.

С докладом о совместных программах в рамках ЕСУ в онлайн-режиме выступила проректор по учебно-методической работе Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕВРАзЭС Елена Ланина. Перед докладом участники рабочего совещания поздравили её с днём рождения. Именинница сообщила, что первая программа ЕСУ в области менеджмента была разработана и представлена недавно Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова. Она может с минимальными изменениями по дисциплинам и часам переформатироваться под любой вуз. Уже сейчас необходимо ставить на поток формирование подобных межнациональных образовательных программ. ЕСУ тем и отличается от других сетевых университетов, которые предлагают образование по уже готовым программам, что здесь создаются собственные, новые, уникальные программы и проекты.

Следующее заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета предварительно назначено на 29 августа, а в конце сентября своё заседание проведёт координационный совет ЕСУ.

