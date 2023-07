Аналитики “МКБ Инвестиции” комментируют решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

По итогам сегодняшнего заседания Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 %. Азрет Гулиев, аналитик «МКБ Инвестиции» комментирует:

«Банк России поднял ключевую ставку на 100 бп. Мы как и большинство участников рынка ожидали, что ставку поднимут на 50 бп., хотя после последних данных по инфляции, стали допускать возможность более жесткого шага. Вероятность повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ РФ увеличилась, но все будет зависеть от последующих данных по инфляции. Для стабилизации ситуации регулятор может продолжить поднимать ставку. Ожидаем некоторой коррекции, в пределах 50 бп по доходности на рынке облигаций. В первую очередь на коротком конце кривой, так как еще недавно консенсус был другим и повышение на 100 бп мало кто прогнозировал».

«МКБ Инвестиции» — финансовый сервис для частных клиентов, включающий в себя полный комплекс услуг: брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, доверительное управление и линейку инвестиционных фондов. Через мобильное приложение «МКБ Инвест» клиенты получают доступ к торгам российскими акциями, облигациями и биржевыми фондами. Компания является победителем в номинации «Брокерская компания – «Восходящая звезда» премии НАУФОР «Элита фондового рынка», что подтверждает высокую оценку профессионального сообщества (https://mkb.ru/news/46523). В линейке ПИФ, которая покрывает все основные классы активов, есть как фонды, находящиеся под управлением свыше 15 лет, так и новые биржевые фонды. По числу клиентов на доверительном управлении компания входит в число лидеров рынка.

Московский кредитный банк (МКБ) — универсальный частный банк, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционно-банковских услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, в том числе услуги private banking. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Работает на российском финансовом рынке с 1992 года.

Пресс-служба МКБ: Рахленко Елена, тел. +7 495 797 4222, доб. 3922

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI