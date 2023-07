Автомобилисты смогут покупать краткосрочные полисы ОСАГО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Законопроект, который предусматривает для всех страхователей возможность оформить полис на срок от 1 дня до 3 месяцев, принят Госдумой во втором чтении. Такой тип полисов будет востребован автомобилистами, которые используют машину в ограниченный период времени. Нововведение повысит защищенность добросовестных участников дорожного движения, пострадавших в ДТП.

Сейчас по закону договор ОСАГО заключается на 1 год. Минимальный срок действия страхования по нему не может быть меньше 3 месяцев. При этом есть два исключения: оформление полиса при покупке автомобиля для проезда к месту его регистрации (срок страхования не может превышать 20 дней) или при временном использовании на территории России машины, которая зарегистрирована в иностранном государстве. Проектом предусмотрено, что у краткосрочных полисов ОСАГО, как сейчас у электронных, срок начала действия страховой защиты будет отложенным — не ранее чем через 3 дня после оформления или по согласованию со страховщиком. Это нужно для исключения случаев мошенничества с оформлением полиса обязательной «автогражданки» сразу после ДТП. При расчете стоимости краткосрочного полиса будет применяться понижающий коэффициент. Его значение страховщики определят самостоятельно. Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования. Фото на превью: Alexandr Vlassyuk / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI