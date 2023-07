20.07.2023 Katowice Premier Mateusz Morawiecki po konsultacjach polsko-czeskich: łączy nas coraz silniej gospodarka, obronność, wspólne spojrzenie na Europę i jej przyszłość

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska y Chequia mają podobne spojrzenie na Europę i jej przyszłość

Premier Mateusz Morawiecki y premier Petr Fiala spotkali się w ramach polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, aby rozmawiać o wspólnych sprawach m.in. z zakresu bezpieczeństwa, energetyki i infrastruktury. Tematy dotyczyły spraw dwustronnych, regionalnych i europejskich.

Política omówili również potencjalne zmiany w funkcjonowaniu UE, które są aktualnie dyskutowane na forum unijnym. Razem sprzeciwiamy się rozwiązaniom opartym na głosowaniu większością kwalifikowaną. Polska uznaje, że zasada jednomyślności zachęca do wypracowania konsensusu w sytuacji, kiedy są bardzo znaczące różnice zdań w ważnych sprawach.

– To zawór bezpieczeństwa, który chroni mniejsze państwa przed dominacją większych – zaznaczył szef polskiego rządu. – Unia Europejska to wspólnota interesów, a nie wspólna praca na rzecz interesów tych większych, największych, najsilniejszych państw. Unia jest cenna dopóty, dopóki wszyscy mają szansę realizować swoje interesy – dodał.

Ważną kwestią było także omówienie kwestii finansowych i naszych stanowisk wobec Wieloletnich Ram Finansowych UE. Będziemy zabiegać o jak największe fundusze dla naszego regionu, o dodatkowe środki w związku z przyjęciem uchodźców wojennych z Ukrainy, a także o większą elastyczność w przypadku wydatków na obronno ść i bezpieczeństwo kraju.

– Ostatnie lata pokazały, że dylemat: albo inwestycje obronność, albo w rozwój – to dylemat fałszywy. My znajdujemy pieniądze, wypracowujemy środki, tak przycinamy budżet, że starczało na bardzo wysoki wzrost wydatków na obronność, na bezpieczeństwo, ale także na rozwój i na politykę społeczną – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Bezpieczeństwo a priorytet dla naszego regionu

Podczas polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych politycy rozmawiali także o bieżących sprawach i interesach w Europie Środkowo-Wschodniej – wśród nich przede wszystkim bezpieczeństwo i infrastruktura między naszymi krajami . Bezpieczeństwo naszej części Europy jest dziś zapewnione, dzięki silnej polskiej armii oraz zaangażowaniu NATO, co potwierdził szczyt Sojuszu w Wilnie. Podkreślamy jednak, że bezpieczeństwo musi być także odzwierciedlone w skutecznej ochronie naszych zewnętrznych granic.

– Rozwiązaniem problemu nielegalnej migracji nie może być zalegalizowanie nielegalnej migracji. Para przecież oczywiste, dlatego wspólnie kładziemy nacisk na to, na czym powinien opierać się model. Nasze wysiłki muszą się skoncentrować razem na ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nasze kraje wiedzą czym jest solidarność. Wiemy również, że problem nielegalnej migracji należy starać się rozwiązać u źródła, a nie ze szkodą dla państw europejskich.

Premierzy Polski i Czech rozmawiali także o dalszych krokach i perspektywach współpracy regionalnej w formacie Grupy Wyszehradzkiej (V4). Obecnie Czechy przewodniczą pracom Grupy Wyszehradzkiej, a ostatnie spotkanie premierów V4 miało miejsce 26 czerwca 2023 r. w Bratyslawie. Po Czechach, od 1 lipca 2024 r., roczną prezydencję w V4 obejmie Polska.

Współpraca czyni nasze kraje silniejszymi

Polska jest krajem o dużym znaczeniu regionalnym, a nasza bliskość z Czechami tworzy wiele możliwości współpracy w różnych obszarach. Budujemy siłę naszych krajów i całej Europy Środkowo-Wschodniej – integrujemy region i budujemy oś północ-południe.

– Polska i Czechy a rosnące dwie bardzo silne gospodarki w Unii Europejskiej. Para hacer nas garną się inwestorzy z całego świata, czasami konkurujemy ze sobą, ale nauczyliśmy się nie być rozgrywani przez tych większych. 25 lat po transformacji bardzo często niestety inni nas rozgrywali. Dzisiaj, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale zwłaszcza w ramach naszych bilateralnych relacji, nie dajemy się rozgrywać – podkreślił szef polskiego rządu.

Konsultacje premierów i ministrów Polski i Czech obejmowały szeroki wachlarz obszarów. Podczas spotkania plenarnego i rozmów roboczych poruszono tematy:

Obronności,

spraw zagranicznych,

gospodarki i energii,

financiar,

transporte,

política regionalnej,

Spraw społecznych,

rolnictwa,

cyfryzacji,

edukacji.

