20.07.2023 Katowice Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

W ramach 8. edycji polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych minister Magdalena Rzeczkowska spotkała się ze swoim odpowiednikiem Zbynkiem Stanjurą, ministrem finansów Republiki Czeskiej.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim agendy unijnej: reformy unijnych reguł fiskalnych, nowych źródeł finansowych dla unijnego budżetu.

Szefowie resortów finansów rozmawiali również o inicjatywie polsko-czeskiej umowy dotyczącej współdziałania w walce z oszustwami podatkowymi.

Problematyka unijna

Podczas polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych ministrowie finansów Polski i Czech rozmawiali o nowych zasobach własnych UE. Stanowiska Polski i Czech w tej sprawie są do siebie zbliżone. Nowy koszyk propozycji zasobów własnych jest wysoce niezrównoważony, z dominującą pozycją ETS.

Ministro Rzeczkowska i ministro Stanjura uzgodnili, że państwa członkowskie, które są nadmiernie obciążone takim rozwiązaniem, powinny współpracować, aby znaleźć sprawiedliwsze rozwiązanie w zakresie finansowania zobowiązań budżetowych UE.

Ministro Rzeczkowska pokreśliła, że ​​stanowisko Polski nie jest przeciwne wprowadzaniu nowych dochodów do budżetu UE, ale nie możemy tego robić w pośpiechu, pod presją trwającej rewizji wieloletnich ram finansowych.

Razem z ministrem Stanjurą podzielamy opinię, że zadanie wypracowania nowych zasobów własnych UE wymaga dokładnej analizy i rozważnych decyzji. Liczymy na bliską i efektywną współpracę w tych kwestiach

– powiedziała ministro Rzeczkowska.

Kolejnym tematem rozmów ministrów finansów były nowe ramy zarządzania gospodarczego. Zdaniem Polski powinny one zwiększyć inwestycje, zwłaszcza w sektorach estratégicoznych, oraz w pełni uwzględniać nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, pojawiające się w czasie wojny w Ukrainie lub w wyniku innych bezpo średnich zagrożeń na granicach UE.

Ostatnie propozycje legislacyjne KE nie odnoszą się do istoty polskiego postulatu dotyczącego specjalnego traktowania wydatków na obronę. Zgodnie z polskim stanowiskiem zwiększone wydatki państw członkowskich na obronność są konkretnym przejawem wspólnotowej solidarności i pomagają w osiąganiu celów polityki UE, dlatego powinny być traktowane jako istotny czynnik nadzoru fiskalnego UE.

Współpraca w dziedzinie podatkowej i przeciwdziałania oszustwom

Strona czeska wyraziła uznanie dla polskich osiągnięć po stronie zastosowania technologii cyfrowych w obszarze podatków, szczególnie w dziedzinie e-faktur. Oba kraje dążą do unowocześnienia raportowania w oparciu o faktury elektroniczne dla transakcji transgranicznych.

Ministro Rzeczkowska zachęciła Czechy do zdecydowanego poparcia naszego wspólnego stanowiska, aby uzyskać możliwość zastosowania własnych istniejących systemów raportowania państw członkowskich do transakcji krajowych.

Dla Polski niezwykle ważna jest cyfrowa sprawozdawczość oparta na elektronicznym fakturowaniu. W ubiegłym roku uzyskaliśmy derogację pozwalającą na wdrożenie takiego systemu, który jest bardzo wydajny. Dlatego chcemy mieć pewność, że po przyjęciu nowych przepisów unijnych nie będziemy musieli wycofywać się z naszych sprawdzonych rozwiązań przeciwdziałających oszustwom podatkowym, takich jak system e-faktu rowania i Jednolity Plik Kontrolny dla VAT. Oba rozwiązania przyczyniły się z powodzeniem do bezprecedensowego zmniejszenia luki VAT w Polsce.

Obie strony uzgodniły również ścieżkę prac nad polsko-czeską umową dotyczącą współdziałania w walce z oszustwami podatkowymi. Jak zaznaczyła minister Rzeczkowska, Polska jest bardzo aktywna w zacieśnianiu współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków, zwłaszcza w obszarze VAT w UE i szerzej poza nią.

Wierzymy, że ścisła współpraca może poprawić i zmodernizować nasze systemy podatkowe, aby stały się bardziej odporne na oszustwa i prostsze oraz przyjaźniejsze dla uczciwych podatników, zwłaszcza w dzisiejszej global nej, cyfrowej i mobilnej gospodarce

– dodała ministro Rzeczkowska.

Wybory nowego prezesa EBI

Tematem rozmów szefów resortów finansów było również poparcie dla kandydatury prof. Teresy Czerwińskiej na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nowy prezes zostanie wybrany jeszcze w tym roku i zastąpi obecnego – Wernera Hoyera.

Jestem przekonana, że ​​doświadczenie prof. Czerwińskiej jako wiceprezesa EBI i byłego ministra finansów będzie gwarancją kontynuacji obecnej misji Banku, ale także pozwoli wzmocnić program EBI w zakresie spójności i zwiększyć jego ofertę wobec regionów słabiej rozwiniętych. Nominacja prof. Czerwińskiej byłoby szansą na wzmocnienie głosu i widoczności naszych krajów w Banku

– ministra de zaznacza Magdalena Rzeczkowska.

