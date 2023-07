Чистые берега, обновленные мосты и новые пирсы: как приводят в порядок московские водоемы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году в столице реализуют несколько крупных проектов по экологической реабилитации водоемов. Они важный элемент комфортной городской среды, любимое место отдыха для многих москвичей и одна из основных составляющих микроклимата мегаполиса.

Уже завершена реабилитация Воробьевского пруда, расположенного недалеко от Дворца пионеров. Идут работы по экологической реабилитации 16 прудов-регуляторов в Марьине. Приводят в порядок территорию парка «Долгие пруды» у каскада из двух водоемов в районе Северный. Берега водоемов делают удобными для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми.

О главных проектах 2023 года — в материале mos.ru.

Пруд у Дворца пионеров

Работы по реабилитации Воробьевского пруда начались в 2022 году. Специалисты очистили от ила акваторию водоема общей площадью 2,72 гектара, отремонтировали береговую полосу и водосбросное сооружение, уложили водоупорный слой и создали самоочищающуюся экосистему с помощью зон биоплато.

Конструкцию водоема обновили, сохранив ее конфигурацию. Береговую полосу выполнили из подпорной железобетонной стенки, габионов с гранитным щебнем, песчаных и щебенчатых насыпей. В ложе водоема уложили прочный водоупорный слой.

На завершающем этапе работ были созданы две зоны биоплато общей площадью 560 квадратных метров. В них высадили более 10 тысяч водных растений: ирисов, рогозов, камышей, тростников, кувшинок и других.

Рядом с прудом в корпусах Московского дворца пионеров сейчас идет реставрация, а территорию вокруг благоустраивают. Памятнику советского модернизма возвращают исторический облик. В порядок приводят главный вход, площадь Парадов и центральную аллею комплекса. Здесь обновляют дорожки, модернизируют системы освещения, восстанавливают цветник и монтируют пандусы для маломобильных гостей.

16 прудов в Марьине

Масштабные работы развернуты вокруг каскада из 16 небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров. Специалисты приводят в порядок сами пруды, территорию вокруг и ремонтируют 15 пешеходных мостов.

У водоемов общей площадью около 11 гектаров дно очищают от ила, ремонтируют береговые полосы и водопропускные сооружения, укрепляют берега. Бетонные конструкции и перила мостов очищают пескоструйным способом, грунтуют, красят и штукатурят. Слабый бетон удаляют и монтируют гранитное покрытие. На двух мостах полностью меняют перильное ограждение.

Вокруг прудов создается комфортное пространство с разными функциональными зонами. Здесь обустраивают места отдыха с лавочками и беседками, оборудуют детские и спортивные площадки. Рядом с прудами сделают современное освещение, удобные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют газон и клумбы с многолетниками.

Парк «Долгие пруды»

В самом большом парке района Северный в этом году обновят маршруты для прогулок, сделают игровые и спортивные площадки, а также пространство для мероприятий. Местные жители предложили сделать здесь небольшой амфитеатр, где можно будет проводить районные праздники.

По их пожеланиям решено было обновить зону отдыха. Работы развернулись на площади 10 гектаров. Здесь было необходимо привести в порядок прогулочные и транзитные маршруты к общественному транспорту, не нарушив экологический баланс территории и сохранив природную целостность заказника.

В парке прокладывают и обновляют четыре километра дорожек — жителям района станет удобнее добираться от улицы Мерянки к Новодачному шоссе, появится больше маршрутов для прогулок.

Жители района попросили сделать дополнительный спуск в районе реки Мерянки для прогулок и комфортного катания на лыжах. Такой спуск обустраивают с пандусами.

Дорожки делают из гравийного отсева, который пропускает воду и не нарушает биобаланс территории. Маршруты через мелиоративные канавы и влажные участки земли пройдут по деревянным настилам и мостам.

В парке и в северной части заказника сделают две смотровые площадки, на берегу установят шезлонги и раздевалку. Всю территорию «Долгих прудов» поделят на функциональные зоны. Центральную часть оставят нетронутой, а рядом с жилыми домами обустроят места для отдыха и развлечений. На детской площадке появятся качели, песочница с экскаватором, балансиры и батут. В спортивной зоне — тренажеры, боксерский комплекс и рукоход для воркаута. В лесной зоне обустроят площадку для дрессировки собак.

На территории заказника также уберут сухостой, отремонтируют пирсы, дорожки и лестницы, дополнительно высадят более 700 деревьев и кустарников.

Сейчас работы выполнены на 60 процентов. Уже проложены инженерные коммуникации для систем освещения и видеонаблюдения, уложены тропинки и новый газон. Готовы основания для детской и спортивной площадок, смонтирован каркас смотровых площадок, завершается обустройство амфитеатра.

