Центры московского долголетия приглашают горожан старшего возраста принять участие в турнире по разгадыванию кроссвордов

В центрах московского долголетия начался общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов, в котором могут принять участие не только активисты центров, но и все жители столицы старше 55 лет. Состязание продлится до 30 июля.

«Летний сезон продолжает радовать москвичей старшего возраста интересными мероприятиями. На этот раз активисты центров московского долголетия совместно с ассоциацией клубов долголетия предложили организовать общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов. Как отмечают лидеры клубов, задания они подготовили непростые, чтобы участникам было интересно расширить свой кругозор, узнать что-то новое о родном городе, истории или здоровом образе жизни. Принять участие в турнире приглашаем всех москвичей старшего возраста», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Разгадывание кроссвордов стало традицией среди активистов центров московского долголетия. Первый турнир прошел в 2020 году в рамках фестиваля «Нескучный ЗОЖ». За все время проведения состязаний в них приняли участие более 10 тысяч москвичей «серебряного» возраста.

«По традиции участвую в кроссвордных турнирах с 2020 года. Считаю, что это большая польза для здоровья, ведь в процессе тренируется память, это хорошая зарядка для мозга. Также вспоминаешь интересные факты, названия, даже узнаешь что-то новое! И этот год не исключение, буду участвовать, люблю темы, связанные с историей родного города», — поделился Виктор Карманов, активист клуба «Хобби» центра московского долголетия «Марьина Роща».

В этом году турнир пройдет в каждом центре московского долголетия с 20 по 30 июля. Участники получат специальный бланк с кроссвордом, где спрятано секретное слово.

После того как они разгадают кроссворды, от каждого центра московского долголетия сформируют команду знатоков от пяти до восьми человек, которая 9 августа примет участие в онлайн-викторине «Любимая Москва». Для команд подготовили вопросы о городе, начиная с первого упоминания в летописи и заканчивая сегодняшним днем. Победителей интеллектуальной викторины ждут дипломы и памятные подарки от команды центров московского долголетия.

«С юных лет увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. А в моем клубе мы это делаем вместе с другими участниками. Первый этап, состоящий из разгадывания интересного кроссворда и отгадывания зашифрованного, нетривиального для нас слова, я уже прошел. Что неудивительно, учитывая, сколько кроссвордов я и мои ровесники решаем. Теперь с нетерпением и надеждой пройти в финал ожидаю следующих этапов отбора. Приглашаю всех присоединиться к этой новой и интересной инициативе», — рассказал Яков Свердлов, лидер клуба «Яки-Да!» центра московского долголетия «Якиманка».

Чтобы присоединиться к турниру, достаточно обратиться в любой из центров московского долголетия.

Информация о центрах, список адресов, а также еженедельный календарь мероприятий размещены на сайте Мэра Москвы. Подробности можно узнать по номеру телефона единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города: +7 495 870-44-44 и на странице центров в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия москвичей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Сейчас в городе действует 13 тысяч групп по разным направлениям занятий с профессиональными преподавателями и создано свыше пяти тысяч клубов по интересам на площадках центров московского долголетия.

