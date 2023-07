Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Один из ведущих технических вузов страны, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), за последние пять лет увеличил количество бюджетных мест для обучения техническим специальностям на 23 процента. Производственные мощности университета располагаются в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние пять лет в НИУ МИЭТ на 23 процента выросло количество бюджетных мест по техническим специальностям. Например, в 2023 году под обучение на 18 таких направлениях для бакалавриата было выделено 837 мест и 429 — для поступающих в магистратуру. Традиционно большим спросом среди абитуриентов пользуются направления ИT-профиля и инженерные специальности. Много желающих поступить на “Электронику и наноэлектронику”, где открыто наибольшее количество бюджетных мест — 141», — отметил Владимир Ефимов.

НИУ МИЭТ — один из ведущих центров образования, науки и инноваций в области электроники и ИT. Он участвует в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Университет координирует Ассоциацию вузов, готовящих кадры в области разработки электронной компонентной базы. Для подтверждения уровня знаний студентов в университете в этом году заработал межотраслевой экзаменационный центр, который также помогает корректировать образовательные программы с учетом запросов работодателей, в том числе компаний столичной ОЭЗ.

«В новом учебном году НИУ МИЭТ запускает программу магистратуры “Синхротронное излучение в технологии наноматериалов”. Это пилотный проект, важность которого обусловлена острой потребностью в специалистах, работающих в области исследования новых материалов. Сегодня выпускники университета востребованы на отечественных предприятиях электроники», — уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2023 году НИУ МИЭТ выпустил свыше тысячи молодых специалистов, часть из которых готовы принять на работу на предприятиях особой экономической зоны столицы. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, особо значение выпускники вуза имеют для предприятий площадки «Алабушево», она наиболее популярна среди молодых специалистов.

«Последние годы показатель трудоустройства выпускников НИУ МИЭТ держится на уровне 85–87 процентов. Такие данные предоставляет Роструд, они публикуются на портале “Работа России”. Средняя зарплата выпускников НИУ МИЭТ в Москве в 2022–2023 годах составила 150 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем у тех, кто окончил вуз годом ранее. В рейтинге учитываются доходы молодых специалистов последних пяти лет выпуска. Сотрудничество с ОЭЗ “Технополис Москва” позволяет нашим студентам проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим — получать выгодные предложения по трудоустройству еще в период обучения», — отметил проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

