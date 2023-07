Студентка НГУ из Китая разработала уникальное приложение виртуальной реальности, предназначенное для оказания первой медицинской помощи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Выпускница бакалавриата Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Се Цзявэнь из Китайской Народной Республики, создала уникальное приложение для обучения оказанию первой медицинской помощи. В настоящее время оно представляет собой тренажер виртуальной реальности с тремя игровыми сюжетами, моделирующими экстремальные ситуации, в которых пользователь должен справляться с различными ситуациями и оказывать помощь пострадавшим до прибытия врачей. Разработка этого инновационного приложения стала частью ее дипломной работы, получившей название «Разработка тренажера для оказания первой помощи с использованием виртуальной реальности».

— Особенность этого VR-приложения в том, что им может воспользоваться любой желающий. При необходимости есть возможность дополнить его новыми сценариями. Это своего рода конструктор, на основе которого несложно создать еще несколько новых сценариев, моделирующих ситуации, когда пострадавшему необходима первая помощь. Кроме того, приложение очень удобно и интуитивно понятно для пользователя, все визуальные объекты хорошо видны, всплывающие подсказки направляют игрока на принятие верных решений и позволяют легко выбирать необходимые объекты и функции. Есть возможность переключить игру с русского языка на английский, — рассказывает научный руководитель Се Цзявэнь, заведующий лабораторией виртуальной и дополненной реальности Института интеллектуальной робототехники НГУ Игорь Козулин.

VR-приложение создано на игровом движке Unity, который используется для создания игр и приложений на множестве платформ, включая мобильные устройства, компьютеры и игровые консоли. Требования приложения к программному обеспечению просты: программа пользователя должна поддерживать Windows 7, Windows 10 или Windows 11, причем только 64-разрядные версии, а также устройства виртуальной реальности с контроллерами. Достижению наиболее реалистичных игровых эффектов способствует система настраиваемых шейдеров.

— Игрок выбирает один из трех модулей оказания первой медицинской помощи: при отравлении газом, ожогах или тепловом ударе. И, следуя подсказкам, спасает пострадавшего. Действовать приходится в условиях, приближенных к реальным, поскольку в игре окружающий мир воссоздан очень натуралистично. В формате 3D созданы все необходимые элементы виртуальной среды: здания, автомобили, медицинские инструменты, медицинское оборудование, персонажи, интерьеры помещения. Все это создает эффект погружения в ситуацию и увлекает игрока. В приложении действует два режима – обучающий и игровой. В первом достаточно просто следовать пошаговым инструкциям и усваивать алгоритм оказания первой помощи, а во втором – «спасать» пострадавшего без подсказок приложения, — объяснил Игорь Козулин.

Первый сценарий воспроизводит бытовую ситуацию: девушка на кухне готовит ужин для брата и не замечает, что из-за недостаточного сгорания газа в кухне произошло накопление окиси углерода. В результате теряет сознание от отравления. Игрок, выступающий в роли брата, должен выполнить несколько простых манипуляций, чтобы спасти ее жизнь.

Во втором сценарии смоделирован пожар. Игрок оказывается у охваченного пламенем деревянного дома. Внутри спит его друг. Проснувшись, он начинает паниковать, на нем загорается одежда. Задача игрока – быстро принять решение и попытаться потушить пожар или сразу же перейти к оказанию помощи пострадавшему.

В третьем сценарии игрок вместе с другом путешествует по пустыне. Одному из них становится плохо от жары: возникают проблемы с дыханием, головокружение и другие симптомы теплового удара. Наконец, пострадавший теряет сознание. Ему требуется срочная помощь – игрок не может терять ни секунды.

— Все три модуля неотложной медицинской помощи являются важными инструментами для спасения жизней и оказания помощи в критических ситуациях. С помощью этого симулятора игроки могут улучшать свои навыки экстренной медицинской помощи и повышать свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Се Цзявэнь проделала большую работу при создании данного приложения. Разработанное VR-приложение может быть использовано для обучения первоначальным навыкам оказания первой медицинской помощи в различных бытовых и профессиональных ситуациях. Несомненно, данная разработка полезна для широкого круга людей. Уверен, что такие игры будут гораздо эффективнее, чем традиционные лекции. Здесь пользователь выступает не в роли наблюдателя. Он может принимать решения, оценивать ситуацию, совершать действия, манипулировать предметами. Разработанное VR-приложение можно скачать и как обычную игру, без функции виртуальной реальности. Эффекта погружения в атмосферу происходящего, конечно, не возникнет, но пользователь освоит навыки оказания первой помощи. Кроме того, можно записать прохождение всех трех сюжетов в видеоформате и продемонстрировать их на лекциях и занятиях, — уточнил Игорь Козулин.

Одногруппники уже прошли игру, разработанную Се Цзявэнь, и высоко оценили приложение. Если найдутся индустриальные партнеры, то возможно будет доработать приложение в коммерческий продукт, добавить новые сценарии, а также создать базу данных игроков, позволяющую отслеживать их игровые достижения.

