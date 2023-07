Страницу «Лужников» открыли на сайте Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница «Лужников». Олимпийский комплекс станет крупнейшей площадкой форума. Для жителей и гостей столицы там пройдет более 350 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

В разделе «Лужники» уже можно найти карту с ключевыми площадками, актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места. Там же опубликуют программу мероприятий, где можно будет выбрать понравившуюся тематику. С началом форума на странице будут появляться регулярные видеодневники о жизни «Лужников» в дни мероприятий.

Для гостей готовят концерты и спектакли, тренировки со звездами спорта, красочные шоу, квесты, лекции и многое другое. На гастрофестивале можно будет попробовать блюда лучших столичных шеф-поваров, на модном маркете — познакомиться с коллекциями местных дизайнеров, а в бассейнах — заняться сапсерфингом и вейкбордингом. Многочисленные мероприятия запланированы и для тех, кто придет с детьми, — от мастер-классов по созданию украшений до показов мультфильмов.

Всего «Лужниках» откроется более 30 тематических пространств, которые покажут, как развивается столица. Городские достижения представят в интерактивных павильонах «Куб» и «Цифровые технологии Москвы», в «Световом тоннеле» можно будет увидеть проекцию города будущего. Отдельные локации посвятят благоустройству парков и набережных, строительству новых станций метро и реставрации объектов культурного наследия.

Все мероприятия можно будет посетить бесплатно. Для некоторых потребуется регистрация, которую откроют на сайте в ближайшее время.

XII Московский урбанистический форум пройдет на четырех крупнейших площадках города. Помимо «Лужников», это парк «Зарядье», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. Форум станет самым масштабным за всю свою историю.

