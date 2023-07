Столичные пожарные и спасатели проведут мастер-классы в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные пожарные и спасатели помогут всем желающим освоить навыки скалолазания, научиться основам оказания первой помощи, спасению утопающих и правильным действиям при возникновении пожара. Серия мастер-классов пройдет в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума. Посетить занятия можно будет в любой день с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников.

В олимпийском комплексе «Лужники» откроется мобильный учебно-консультационный пункт. Здесь специалисты будут обучать желающих приемам оказания первой помощи. Посетители научатся проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего: узнают, как правильно располагать руки, сколько вдохов сделать и с какой силой нажимать на грудную клетку, чтобы не навредить человеку. После обучения участники мастер-класса смогут закрепить навыки на манекене. Кроме того, специалисты продемонстрируют, как правильно подавать профессиональные средства спасения утопающим (спасательный круг и конец Александрова).

Для всех, кто любит спорт и не боится высоты, спасатели проведут испытания на скалодроме. Под руководством опытных наставников, используя специальное снаряжение, гости площадки смогут покорить высоту. Именно на таких тренажерах, имитирующих отвесные склоны, специалисты проходят альпинистскую подготовку в пожарно-спасательных и аварийно-спасательных отрядах.

В многофункциональном интерактивном учебно-тренировочном комплексе посетители узнают, как нужно действовать при возникновении возгорания в жилом доме или на заправочной станции. Базовая программа тренировочного комплекса содержит множество сценариев потенциально опасных ситуаций, которые выводятся на экран. Здесь есть шесть огнетушителей. Правильно выполнив все действия, ученики получат от программы зачет и будут готовы к реагированию на нештатную ситуацию.

