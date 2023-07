Совет Федерации, Минобрнауки, «Движение первых»: в ГУУ открылась третья «Университетская смена»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 июля 2023 года в Государственном университете управления состоялось торжественное открытие третьей за это лето «Университетской смены» для школьников из новых регионов России, в котором принимала участие внушительная делегация из Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования России и «Движения первых».

Среди почётных гостей университета были заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачёв, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, а также председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.

Перед началом основной программы руководство ГУУ во главе с ректором Владимиром Строевым провело для гостей небольшую экскурсию по университету. Делегация посетила Предуниверсарий, где живо интересовалась историей его создания и структурными особенностями. А позже заглянула в Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, где им показали учебные кабинеты и специальное оборудование, включая дисплеи и принтеры Брайля, а также продемонстрировали на практике монитор с захватом движения глаз, созданный специально для тех, у кого нет никакого другого способа связи с окружающим миром. Особенно впечатлён был Константин Косачёв, который впервые воочию видел подобное оборудование, и обещал рассказывать коллегам о технической оснащённости ГУУ.

Далее гости переместились в Центр учебно-воспитательных программ, где и встретились с главными виновниками торжества – участниками проекта «Университетские смены». Встреча началась с гимна России. Владимир Строев представил участников делегации и передал слово им.

Григорий Гуров рассказал, что он сам из южного региона и ещё помнит свою первую экскурсию по Москве, которая состоялась не так уж давно, в 2016 году. Руководитель «Движения первых» тепло поприветствовал школьников и пожелал им интересно и весело провести время в столице.

Константин Косачёв посетовал, что делегацию представили, как очень серьезных людей, а ему бы хотелось поговорить просто и по-человечески. Искренне пожелал с максимальной пользой и удовольствием провести предстоящие две недели программы, так, чтобы они стали окном в будущее. Далее заместитель Председателя Совета Федерации поднял серьёзный и почти философский вопрос определения свободы, приведя цитаты из Ремарка и Брэдбери. Позже перевёл разговор на возможности выбора жизненного пути, вновь подкрепив свои слова цитатами, на этот раз из Гёте и Конфуция. Общий смысл речи свёлся к тому, что программа «Университетские смены» никого не загоняет в определённые рамки, она лишь позволяет прощупать почву и осознанно выбрать жизненный путь.

Лилия Гумерова поблагодарила «Движение первых» за отличный проект и вспомнила своё счастливое пионерское детство. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказала, что когда сенаторы обсуждали законопроект о создании Российского движения детей и молодёжи, то постарались взять всё самое лучшее от пионерии и отбросить излишний формализм. «Не важно, как называется движение. Главное, какие поступки вы в нём совершаете», – сказала Лилия Салаватовна и пожелала собравшимся быть любознательными и неравнодушными.

Андрей Базилевский обратил внимание ребят на то, что сегодня они часто слышат слова «первый, первые, впервые». «И это круто», – вставил сенатор словечко попроще. «Что происходит впервые – то и интересно». Он вернулся к теме свободы и сказал, что иногда отсутствие выбора тоже может быть позитивным – когда вас выбирает Родина. Андрей Александрович попросил не растерять тот стартовый запал, который она сейчас даёт в виде программы «Университетских смен».

Ольга Петрова тут же продолжила тему: «Первыми быть круто, но первыми быть ещё и сложно. Однако в этом и изюминка такого положения». Заместитель министра науки и высшего образования указала на то, что ребятам повезло попасть в московский вуз, не всем так везёт. После чего выразила благодарность Владимиру Строеву за то, что ГУУ распахивает двери для проекта «Университетские смены».

Далее всех собравшихся ждала сессия вопросов и ответов. Приведём лишь некоторые из них.

— Константин Иосифович, вы говорили о свободе. А чувствовали ли вы её когда-нибудь? И есть ли она вообще?

Константин Косачёв: «Внутренняя свобода вполне достижима. А вот быть абсолютно свободным в обществе невозможно, ведь у всех свои ценности и интересы. Как говорится, свобода моего кулака заканчивается на кончике вашего носа».

— Владимир Витальевич, что самое главное в жизни каждого человека?

Владимир Строев: «Как ректор я, наверное, должен ответить, что закончить ГУУ. А если серьёзно, то для меня, как для многодетного отца, главное – это семья. И, конечно же, Родина, как сообщество подобных семей».

— Ольга Викторовна, как создавалось «Движение первых»?

Ольга Петрова передала вопрос Григорию Гурову, который рассказал, что в его детстве, в 1990-е годы, уже не было подобных движений, о них ему рассказывала мама и другие взрослые. В университете тоже не было внеучебной активности. «А когда у тебя чего-то нет – ты сам это создаёшь». Он добавил, что недавно в стране сформировались все условия и предпосылки для возрождения организованного молодёжного движения, которое руководство страны старается превратить в стартовую площадку для подрастающих поколений, в подобие двери в жизнь.

Ольга Петрова: «А я была пионером и это было классно. Григорий Александрович не сказал, но важно отметить, что сами участники движения тоже участвуют в его создании вместе с нами. Например, название движения на одном из первых съездов выбрали именно они».

— Вопрос всем. Как правильно выбирать людей вокруг себя и друзей?

Константин Косачёв: «Настоящая дружба случается между людьми непохожими, как бы парадоксально это не звучало. Не стесняйтесь быть другими и делайте то, что хочется. Находите в себе изюминку. И тогда интересные друзья будут появляться сами собой».

Владимир Строев: «Вечер цитат продолжается. Вот ещё одна: в детстве заводим старых друзей – и новых старых не будет».

Встреча закончилась торжественной церемонией подписания плана совместных мероприятий Комитета Российской Федерации по науке, образованию и культуре и Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодёжи «Движение первых». План подписали Лилия Гумерова и Григорий Гуров, соответственно.

После этого программа мероприятий неожиданно дополнилась вокальной импровизаций со стороны Лилии Гумеровой, которая вместе со всеми желающими спела песню «Дружба крепкая».

Последним пунктом визита, перед которым успели ещё провести экспресс-экскурсию по Музею ГУУ, стал пресс-подход.

— Что входит в подписанное соглашение?

Лилия Гумерова: «Проектные мероприятия, встречи, в том числе федерального масштаба. Мы постараемся, чтобы движение не закостенело, чтобы оно всегда помогало ребятам продвигаться».

— Что дают смены их участникам?

Григорий Гуров: «Это многогранные возможности. Узнать города, узнать руководство и преподавателей вузов, понять возможности разных регионов, поучаствовать в профориентационных мероприятиях. Всего в этом году смены в 60 вузах посетит около 15 000 ребят. От их лица хочу сказать сенаторам спасибо за поддержку».

— На какие программы в первую очередь идут участники смен?

Владимир Строев: «Это совершенно разные программы, от менеджмента и связей с общественностью вплоть до экологии. Везде есть интерес. Сегодня уважаемые гости увидели, что даже в очном формате бывшие школьники приходят подавать документы, хотя на «Госуслугах» заявок значительно больше, конечно же. Проект «Университетские смены» проходит в ГУУ уже второй год. В прошлом году было три смены и несколько ребят подали документы на поступление в ГУУ в этом году. Сейчас уже пять смен, и я надеюсь в будущем увидеть ещё больше их участников уже как студентов нашего вуза. Для нас это не только социальный проект, но и возможность выбрать будущих студентов, оценить их качества и достоинства. Участники смен получают сертификат участника, который подтверждает, что ребята получили не только эмоции, но и знания».

«Университетские смены» будут идти в ГУУ до 31 августа. Вполне возможно, к их участникам в наш университет ещё не раз приедут интересные гости.

