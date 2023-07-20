Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

20 de julio de 2023 й за это лето «Университетской смены» для школьников из новых регионов России, в котором принимала у частие внушительная делегация из Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования России y «Движения первых».

Criterios de verificación ого Собрания РФ Константин Косачёв, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Анд рей Базилевский, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, а также пред седатель Правления Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодёжи «Движе ние первых» Григорий Гуров.

Перед началом основной программы руководство ГУУ во главе с ректором Владимиром Строевым пров ело для гостей небольшую экскурсию по университету. Делегация посетила Предуниверсарий, где живо интересовалась историей его создания и структурными особенностями. А позже заглянула в Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с огр аниченными возможностями здоровья, где им показали учебные кабинеты и специальное оборудован ие, включая дисплеи и принтеры Брайля, а также продемонстрировали на практике монитор с захватом дв ижения глаз, созданный специально для тех, у кого нет никакого другого способа связи с окружа ющим миром. Особенно впечатлён был Константин Косачёв, который впервые воочию видел подобное оборудование, и обещал рассказывать коллегам о технической оснащённости ГУУ.

Далее гости переместились в Центр учебно-воспитательных программ, где и встретились с главным и виновниками торжества – участниками проекта «Университетские смены». Встреча началась с гимна России. Владимир Строев представил участников делегации и передал слово им.

Григорий Гуров рассказал, что он сам из южного региона и ещё помнит свою первую экскурсию по М оскве, которая состоялась не так уж давно, en 2016 году. Руководитель «Движения первых» тепло поприветствовал школьников и пожелал им интересно и весело провести время в столице.

Константин Косачёв посетовал, что делегацию представили, как очень серьезных людей, а ему бы хотелось поговорить просто и по-человечески. Искренне пожелал с максимальной пользой и удовольствием провести предстоящие две недели про граммы, так, чтобы они стали окном в будущее. Antes de empezar с определения свободы, приведя цитаты из Ремарка и Брэдбери. Позже перевёл разговор на возможности выбора жизненного пути, вновь подкрепив свои слова цитатам и, на этот раз из Гёте и Конфуция. Общий смысл речи свёлся к тому, что программа «Университетские смены» никого не загоняет в опре делённые рамки, она лишь позволяет прощупать почву и осознанно выбрать жизненный путь.

Лилия Гумерова поблагодарила «Движение первых» за отличный проект и вспомнила своё счастливое пионерское детство. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказала, что когда се наторы обсуждали законопроект о создании Российского движения детей и молодёжи, то постарались в зять всё самое лучшее от пионерии и отбросить излишний формализм. «Не важно, как называется движение. Главное, какие поступки вы в нём совершаете», – сказала Лилия Салаватовна и пожелала собравшимся б ыть любознательными и неравнодушными.

Андрей Базилевский обратил внимание ребят на то, что сегодня они часто слышат слова «первый, перв ые, впервые». «И это круто», – вставил сенатор словечко попроще. «Что происходит впервые – то и интересно». Он вернулся к теме свободы и сказал, что иногда отсутствие выбора тоже может быть позитивным – к огда вас выбирает Родина. Андрей Александрович попросил не растерять тот стартовый запал, который она сейчас даёт в виде п рограммы «Университетских смен».

Ольга Петрова тут же продолжила тему: «Первыми быть круто, но первыми быть ещё и сложно. Однако в этом и изюминка такого положения». Заместитель министра науки и высшего образования указала на то, что ребятам повезло попасть в м осковский вуз, не всем так везёт. После чего выразила благодарность Владимиру Строеву за то, что ГУУ распахивает двери для п роекта «Университетские смены».

Далее всех собравшихся ждала сессия вопросов и ответов. Приведём лишь некоторые из них.

— Константин Иосифович, вы говорили о свободе. А чувствовали ли вы её когда-нибудь? И есть ли она вообще?

Константин Косачёв: «Внутренняя свобода вполне достижима. А вот быть абсолютно свободным в обществе невозможно, ведь у всех свои ценности и интересы. Как говорится, свобода моего кулака заканчивается на кончике вашего носа».

— Владимир Витальевич, что самое главное в жизни каждого человека?

Владимир Строев: «Как ректор я, наверное, должен ответить, что закончить ГУУ. А если серьёзно, то для меня, как для многодетного отца, главное – это семья. И, конечно же, Родина, как сообщество подобных семей».

— Ольга Викторовна, как создавалось «Движение первых»?

Ольга Петрова передала вопрос Григорию Гурову, который рассказал, что в его детстве, в 1990-е год ы, уже не было подобных движений, о них ему рассказывала мама и другие взрослые. В университете тоже не было внеучебной активности. «А когда у тебя чего-то нет – ты сам это создаёшь». Он добавил, что недавно в стране сформировались все условия и предпосылки для возрождения орган изованного молодёжного движения, которое руководство страны старается в стартовую площадк у для подрастающих поколений, в подобие двери в жизнь.

Ольга Петрова: «А я была пионером и это было классно. Григорий Александрович не сказал, но важно отметить, что сами участники движения тоже участвуют в его создании вместе с нами. Например, название движения на одном из первых съездов выбрали именно они».

— Вопрос всем. Как правильно выбирать людей себя и друзей?

Константин Косачёв: «Настоящая дружба случается между людьми непохожими, как бы парадокса льно это не звучало. Не стесняйтесь быть другими и делайте то, что хочется. Находите в себе изюминку. И тогда интересные друзья будут появляться сами собой».

Владимир Строев: «Вечер цитат продолжается. Вот ещё одна: в детстве заводим старых друзей – и новых старых не будет».

Встреча закончилась торжественной церемонией подписания плана совместных мероприятий Комитета Российской Федерации по науке, образованию и культуре и Общероссийского общественно-государственно го движение детей и молодёжи «Движение первых». План подписали Лилия Гумерова и Григорий Гуров, соответственно.

После этого программа мероприятий неожиданно дополнилась вокальной импровизаций со стороны Л илии Гумеровой, которая вместе со всеми желающими спела песню «Дружба крепкая».

Последним пунктом визита, перед которым успели ещё провести экспресс-экскурсию по Музею ГУ У, стал пресс-подход.

— Что входит в подписанное соглашение?

Лилия Гумерова: «Проектные мероприятия, встречи, в том числе федерального масштаба. Мы постараемся, чтобы движение не закостенело, чтобы оно всегда помогало ребятам продвигатьс я».

— Что дают смены их участникам?

Григорий Гуров: «Это многогранные возможности. Узнать города, узнать руководство y преподавателей вузов, понять возможности разных регионов, поучаствовать в профориентационных мероприятиях. Всего в этом году смены в 60 вузах посетит около 15 000 ребят. От их лица хочу сказать сенаторам спасибо за поддержку».

— На какие программы в первую очередь идут участники смен?

Владимир Строев: «Это совершенно разные программы, от менеджмента и связей с общественностью вп лоть до экологии. Везде есть интерес. Сегодня уважаемые гости увидели, что даже в очном формате бывшие школьники приходят подава ть документы, хотя на «Госуслугах» заявок значительно больше, конечно же. Проект «Университетские смены» проходит в ГУУ уже второй год. В прошлом году было три смены и несколько ребят подали документы на поступление в ГУУ в э para Dios. Сейчас уже пять смен, и я надеюсь в будущем увидеть ещё больше их участников уже как ст удентов нашего вуза. Для нас это не только социальный проект, но и возможность выбрать будущих студентов, оценить их качества и достоинства. Участники смен получают сертификат участника, который подтверждает, что ребята получили не тол ько эмоции, но и знания».

«Университетские смены» будут идти в ГУУ до 31 августа. Вполне возможно, к их участникам в наш университет ещё не раз приедут интересные гости.

Fecha de publicación: 21.07.2023

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