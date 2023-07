Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции ледового дворца в Сокольниках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершилась реконструкция ледового дворца в Сокольниках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Теперь это новое спортивное сооружение площадью больше 18,5 тысячи квадратных метров, отвечающее всем современным требованиям», — написал Мэр Москвы.

В обновленном ледовом дворце есть все необходимое для продуктивных тренировок, в том числе две ледовые арены, спортзал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб. Оборудованы медицинский кабинет, спа-центр с купелью, раздевалки для спортсменов и технические помещения.

Территорию рядом с ледовым дворцом благоустроили: сделали пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное освещение и организовали парковку.

«Обновленный ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов», — заключил Сергей Собянин.

