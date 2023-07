Сергей Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство Москвы поддержит проекты по расширению досуговой деятельности и улучшению архитектурного облика торговых центров. На эти цели будут выделены гранты. Сергей Собянин сообщил об этом во время посещения торгово-развлекательного центра «Небо» в Солнцеве в преддверии Дня работника торговли.

«Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если это крупные перепланировочные решения. Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как “Небо”, многие из них старые, поэтому будем помогать, чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно», — отметил Мэр Москвы.

Современная торговля — это уже не просто торговые ряды, крупные магазины выполняют многие другие функции. В них открывают спортзалы, культурные, досуговые и образовательные объекты. Около 20 процентов всего объема торговли сегодня приходится на онлайн-магазины, кроме того, отрасль испытала значительные трудности во время пандемии и после ухода из страны иностранных брендов.

«Ко мне часто приходят владельцы торговых центров, говорят, что они исчерпали себя, неэкономично, давайте их снесем или что-нибудь такое, дом какой-нибудь построим. Я им всегда говорю: ребята, понятно, что одной торговлей не проживешь, но надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами района. Они же находятся здесь, в центрах жилых районов. Здесь, по большому счету, ничего другого такого, что бы заменило эту площадку, нет», — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что город будет помогать торговым центрам, в которых москвичи смогут заниматься спортом, танцами или отдыхом.

Сергей Собянин посетил занятие студии-школы Аллы Духовой Todes и тренировку детской академии футбола «Спартак», которые проходят в ТРЦ «Небо». А сотрудников сферы торговли он поздравил с наступающим профессиональным праздником.

Торговые центры могут получить грант на изменение внешнего архитектурного облика. Город компенсирует стоимость отделочных материалов, использованных для ремонта фасада, согласно перечню и предельным ценам, утвержденным Департаментом торговли и услуг города Москвы.

Ожидается, что частичное перепрофилирование торговых центров позволит повысить их посещаемость, так как торгово-развлекательные, образовательные, досуговые, спортивные и культурные площадки будут сосредоточены в одном месте. Также решение о предоставлении грантов станет эффективной мерой поддержки социально ориентированного бизнеса.

Подробная информация о порядке предоставления грантов будет размещена на странице Департамента торговли и услуг города Москвы на портале mos.ru.

Чтобы получить грант на перепрофилирование, торговый центр должен отвечать соответствующим критериям:

— общая площадь объекта должна составлять более 10 тысяч квадратных метров;

— объект недвижимости должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года;

— в результате перепрофилирования доля площадей, пригодных для аренды и используемых под социальные объекты (спортивные центры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, кинотеатры и театры, коворкинги, библиотеки, музеи, художественные галереи и другие), увеличивается не меньше чем на пять процентных пунктов.

Размер гранта зависит от площади вновь размещенных социальных объектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период.

Торгово-развлекательный центр «Небо»

ТРЦ «Небо» находится на западе Москвы в районе Солнцево по адресу: улица Авиаторов, дом 3а. Это одна из главных точек притяжения местных жителей — каждую неделю центр посещают свыше 90 тысяч человек.

В торговом центре можно арендовать 25,7 тысячи квадратных метров площадей. На данный момент свободно 726,5 квадратного метра из них (около трех процентов).

В ТРЦ работают 123 арендатора — это 68 объектов розничной торговли (17,5 тысячи квадратных метров), четыре объекта спорта (3,1 тысячи квадратных метров), 17 объектов общественного питания (1,4 тысячи квадратных метров), семь объектов бытового обслуживания (768,4 квадратного метра), один детский центр (500 квадратных метров), пять объектов сферы развлечений (365,6 квадратного метра) и другие.

В апреле 2023 года на третьем этаже ТРЦ открыли футбольный центр CityFootball (2,4 тысячи квадратных метров), который включает два искусственных поля с трибунами, тренерские, комфортные раздевалки и другую необходимую инфраструктуру. Здесь проходят тренировки учащихся детской академии футбола «Спартак». Желающие могут арендовать поле для игры с друзьями и коллегами.

«Старт у нас был достаточно мощный. Мы открылись буквально в апреле. Несмотря на то что уже, по сути, был конец сезона, мы 100 детей набрали, — рассказал Андрей Усачев, руководитель центра подготовки академии футбола «Спартак». — Сейчас мы в ожидании сентября. И если набор будет таким же успешным, мы готовы и дальше в таком же формате открывать новые площадки».

В семейном парке развлечений «Космостар» (1,2 тысячи квадратных метров), расположенном на третьем этаже, работает более 30 аттракционов, включая сухой бассейн с шарами и лабиринт. Вход для детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатный. Есть комнаты для организации детских и семейных праздников (дни рождения, выпускные, новогодние огоньки и другие).

Находящаяся на третьем этаже студия-школа Аллы Духовой Todes (380 квадратных метров) предлагает обучение танцам взрослых и детей — под руководством артиста театра танца Todes Владимира Шапкина. «Мы учим деток танцевать. Также они выступают на крупных городских мероприятиях и концертах. Два раза в год у них бывают отчетные концерты в “Крокусе”», — пояснила Диана Епхиева, менеджер студии-школы.

В танцевальной студии «Чемпион» (278 квадратных метров) на втором этаже можно научиться спортивным бальным танцам, включая европейскую, латиноамериканскую и современную (хип-хоп, брейк-данс) программы. Проводятся групповые (до 20 человек) и индивидуальные занятия с тренером, а также развивающие уроки танца для малышей в возрасте от трех до шести лет. Основатели студии — мастер спорта России чемпион Европы и России, призер чемпионата мира по спортивным бальным танцам Валерий Захаров и тренер по латиноамериканской программе Анастасия Ермакова.

Для любителей гонок на третьем этаже открыта сеть детских картинговых трасс Crazy Cart (80 квадратных метров) — трассы для дрифта, разработанные специально для малышей. Ребятам предоставляется все необходимое оборудование, в том числе защитное снаряжение. Гоночные машинки спроектированы так, чтобы не допустить переворота на крутых виражах: колеса разнесены широко, а центр тяжести находится максимально низко. Специальная рама защищает от случайных столкновений, а кресло поддерживает спину.

Торговая инфраструктура Москвы

Москва — крупнейший потребительский рынок России. Здесь формируется 14 процентов торгового оборота страны. В 2022 году товарооборот в столице составил 5,95 триллиона рублей (в России в целом — 42,6 триллиона рублей). Коэффициент доступности торговых объектов за 10 лет вырос на 8,1 процентного пункта — до 98,2 процента, то есть практически каждый москвич может купить все, что ему нужно, в шаговой доступности.

В городе работает около 75 тысяч предприятий торговли. Среди них более 65,5 тысячи стационарных торговых точек — это в 2,7 раза больше, чем 10 лет назад. На территории Москвы расположено 686 крупных торговых центров, в которых наряду с магазинами есть фуд-корты, игровые, спортивные, культурные, образовательные пространства, различные предприятия бытовых услуг. Посещение таких комплексов входит в семейные маршруты выходного дня многих жителей столицы.

